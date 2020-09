Coupe de France (H) : La Fédération regrette « le manque de discernement » de Tours

Faux-départ pour le volley masculin français ! Alors que le Final Four de la Coupe de France féminine s’est déroulé sans encombre le week-end dernier à Cannes (victoire d’Aix-Venelles en finale) et que le championnat a repris ce vendredi, le Final Four de la Coupe de France masculine, prévu ce week-end à Toulouse, a été annulé. Les clubs de Paris et Toulouse ont d’abord déclaré forfait vendredi pour leur demi-finale en raison de cas de covid-19, puis c’est Tours, qualifié d’office pour la finale, contre Poitiers, qui a annoncé son forfait pour des raisons sanitaires, arguant que le Palais des Sports de Toulouse avait été le lieu d’un cluster. Une décision qui n’a pas vraiment plu à la Fédération, comme l’a fait savoir son président Eric Tanguy dans un communiqué.

« La Fédération Française de Volley prend acte de la décision unilatérale du club du Tours Volley-Ball de ne pas se déplacer pour le Final 4 de la Coupe de France qui devait avoir lieu ce week end à Toulouse au Palais des Sports André Brouat. La FFVolley et le club organisateur des Spacer’s Toulouse avaient décidé de maintenir et jouer la finale à huis clos ce week-end malgré les forfaits des clubs de Paris et Toulouse pour des cas avérés de COVID-19. En effet, cet événement, tout comme le final 4 féminin qui s’est déroulé la semaine dernière à Cannes devait marquer le début d’une nouvelle saison et promettre la reprise de nos activités. La Préfecture de la Haute Garonne n’ayant pas infirmé la tenue de la compétition (bien que descendant la jauge à 1000 spectateurs), la prise de décision de jouer la finale à huis clos pour éviter le brassage de population, la mise en place d’un protocole sanitaire strict validé par les autorités locales (Préfecture et Mairie) apportaient toutes les garanties de la bonne tenue de la compétition sans mettre en péril l’intégrité des délégations. La FFVolley regrette donc la décision du Tours Volley-Ball de ne pas permettre aux fans de Volley de vivre un bel événement de rentrée, qui devait être co-diffusé en clair sur Sport en France et La Chaine L’Equipe et surtout devait redonner confiance à nos pratiquants pour la reprise d’activité encadrée et sécurisée. Le manque de discernement du club Champion de France en titre contribue à nuire à l’image du Volley qui doit pourtant rester uni en ces temps incertains. Il va de soi que la Fédération continuera de faire son maximum pour promouvoir la pratique du volley à tous les niveaux et ceci bien évidemment dans le respect des protocoles sanitaires édictés par le Ministère des Sports et des décisions préfectorales. » La Coupe de France 2019-20 appartenant désormais au passé, place au championnat ! La saison de Ligue A 2020-21 débutera le 1er octobre avec le match Toulouse-Montpellier. Si tout va bien…