Coupe de France (F/Finale) : Le Cannet domine le RC Cannes pour sa deuxième victoire

LE CANNET GAGNE LA COUPE DE FRANCE !! 🎉🏆

Impériales dans cette rencontre, les coéquipières de Casanova sont venues à bout du club le plus titré de l'histoire du volley féminin ! 👏



25-12 / 25-19 / 19-25 / 25-23 @LNVofficiel @FFvolley @rccannes @VOLEROLECANNET pic.twitter.com/G5wxg75JLi



— Sport en France (@sport_en_france) April 2, 2022

Le Cannet a fait céder le RC Cannes

VOLLEY / COUPE DE FRANCE (F)

Finale - Samedi 2 avril 2022 à la Salle Charpy (Paris)

Demi-finales - Mercredi 30 mars 2022

Quarts de finale - Lundi 28 mars 2022

Le Cannet a lancé sa moisson de trophées. Alors que le Volero sera un des favoris au titre de champion de France, le club des Alpes-Maritimes a remporté la Coupe de France féminine pour la deuxième fois de son histoire à l’issue d’un derby contre le RC Cannes. Une finale, disputée dans la Salle Charpy de Paris, a tout d’abord vu les Cannoise prendre l’avantage avant de prendre un véritable éclat. Les coéquipières d’Heidy Casanova Alvarez (27 points) ont remporté sept points consécutifs pour se détacher au tableau d’affichage. Un ascendant confirmé par un 7-0 avant qu’une nouvelle série de cinq points consécutifs permette aux Cannettanes d’empocher le premier set assez facilement. L’entame de la deuxième manche a été plus indécise, avec les deux formations qui ont tour à tour pris l’avantage au score mais sans jamais prendre plus de deux longueurs d’avance. Toutefois, Le Cannet a mis un grand coup d’accélérateur dans le « money time » avec un 8-3 pour faire le break dans cette finale. Dos au mur, le RC Cannes se devait de réagir mais l’entame du troisième set a laissé imaginer une conclusion prématurée dans cette finale.En effet, Le Cannet a très tôt pris les devants mais sans prendre un ascendant impossible à rattraper pour les protégées de Filippo Schiavo. Sous l’impulsion de Jaali Winters (19 points), les Cannoises ont inversé la tendance grâce à un 5-1 qui leur a permis de se mettre à l’abri dans la dernière ligne droite de la manche. Après avoir manqué une première balle de set, le club aux 20 titres dans la compétition a relancé le suspense avec le gain de cette troisième manche. Le quatrième set a commencé dans l’indécision et avec le RC Cannes qui a fait la course en tête. Toutefois, une série de quatre points remportés consécutivement a permis au Cannet de reprendre la main avant de prendre le large grâce à un 6-0. Au bord du gouffre, les Cannoises ont retardé l’échéance en revenant à un point mais la troisième balle de match a été la bonne (25-12, 25-19, 19-25, 25-23). Déjà sacré en 2015, le Volero Le Cannet lance la fin de saison avec un premier trophée. Le RC Cannes, recordman de victoires, devra encore attendre pour son 21eme succès.- RC Cannes : 3-1 (25-12, 25-19, 19-25, 25-23)- Béziers : 3-1 (26-28, 25-22, 30-28, 25-20)Saint-Raphaël -: 0-3 (20-25, 16-25, 22-25)- Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)Evreux -: 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 17-25)Paris Saint-Cloud -: 1-3 (23-25, 26-24, 20-25, 18-25)- Venelles : 3-0 (30-28, 25-22, 25-20)