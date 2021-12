Coupe de France (F/8emes de finale) : C'est déjà terminé pour Mulhouse, le RC Cannes et Venelles qualifiés

Auteur du double Coupe-championnat la saison passée, Mulhouse n’est plus en position de récidiver. Pour leur entrée en lice dans l’édition 2021-2022 de la Coupe de France, les Alsaciennes ont chuté sur le parquet de Béziers. Si les protégées de François Salvagni ont remporté de haute lutte le premier set, les Angels ont ensuite pris le contrôle des opérations. A leur main dans le deuxième set, les joueuses de Fabien Simondet ont remis ça dans la troisième afin de virer en tête. Dos au mur, Mulhouse s’est accroché mais a fini par s’avouer vaincu (26-28, 25-18, 25-21, 27-25). Le RC Cannes, pour sa part, a connu bien moins de difficulté à rallier les quarts de finale à l’occasion de la réception de Nantes.

Venelles rejoint également les quarts de finale

Dépassées sur tous les fronts, les joueuses de Loire-Atlantique ont vu les points défiler pour une défaite logique en trois manches expéditives (25-18, 25-13, 25-13). Venelles, de son côté, est allé chercher son billet sur le parquet de Terville-Florange. Les joueuses de la banlieue d’Aix-en-Provence ont bien démarré le match avec le gain des deux premières manches. Toutefois, devant leur public, les Mosellanes ont tout fait pour réagir et ont réduit l’écart avec le gain du troisième set. Mais le PAVVB avait bien la main dans ce huitième de finale et, de haute lutte, a conclu en quatre manches (19-25, 22-25, 25-21, 24-26). La rencontre entre Paris-Saint-Cloud et Chamalières, qui devait également avoir lieu ce samedi, a été reportée à une date ultérieure en raison d’une épidémie de coronavirus dans les rangs du club francilien;



VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / 8EMES DE FINALE

Mardi 14 décembre 2021

Mougins (Elite) - Saint-Raphaël (LAF) : 1-3 (25-27, 25-18, 25-27, 13-25)



Jeudi 16 décembre 2021

Vandoeuvre-Nancy (LAF) - Marcq-en-Barœul (LAF) : 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)



Samedi 18 décembre 2021

Béziers (LAF) - Mulhouse (LAF) : 3-1 (26-28, 25-18, 25-21, 27-25)

Terville-Florange (LAF) - Venelles (LAF) : 1-3 (19-25, 22-25, 25-21, 24-26)

RC Cannes (LAF) - Nantes (LAF) : 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)



Mardi 11 janvier 2022

18h30 : Istres (Elite) - Evreux (LAF)



Mercredi 9 février 2022

20h00 : Saint-Dié-des-Vosges (Elite) - Le Cannet (LAF)



Reporté à une date ultérieure

Paris-Saint-Cloud (LAF) - Chamalières (LAF)