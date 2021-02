Coupe de France (F/1er tour) : Le dernier billet pour les quarts de finale revient à Vandœuvre-Nancy

Le tableau des quarts de finale de la Coupe de France féminine de volleyball est désormais complet. Alors que Béziers, Chamalières, Mougins, Istres et Marcq-en-Barœul avaient déjà validé leurs billets pour rejoindre Mulhouse et Nantes, exemptés de premier tour, le dernier est revenu à Vandœuvre-Nancy. Les Lorraines ont pris le meilleur sur Saint-Raphaël en trois manches. Dès l’entame de match, les coéquipières de Karin Palgutova (17 points) ont pris le contrôle des opérations pour prendre jusqu’à sept points d’avance. Si les Raphaëloises ont réduit l’écart, elles ont tout de même concédé la manche. Ces dernières, après avoir entamé le deuxième set en remportant les trois premiers points, ont baissé de pied et permis à Vandœuvre-Nancy de décoller au score pour mener sans forcer deux manches à rien. Très tôt dans le troisième set, l’affaire semblait entendue. Malgré les onze points de Lara Davidovic et Jaali Winters, Saint-Raphaël n’a pas pesé bien lourd dans cette rencontre et s’incline logiquement (25-20, 25-18, 25-15). Les Lorraines rejoignent ainsi Mougins en quart de finale de la Coupe de France, dont les rencontres sont prévues le 13 mars prochain.



VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / 1ER TOUR

Mardi 2 février 2021

Cannes - Béziers : 1-3 (18-25, 21-25, 25-23, 17-25)

Chamalières - Terville-Florange : 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

Mougins - Venelles : 3-2 (22-25, 18-25, 25-22, 25-13, 15-5)

Istres - Le Cannet : 3-0 (25-23, 25-21, 25-22)

Marcq-en-Baroeul - Paris-Saint-Cloud : 1-3 (25-22, 25-27, 17-25, 20-25)



Mercredi 24 février 2021

Vandoeuvre-Nancy - Saint-Raphaël : 3-0 (25-20, 25-18, 25-15)



QUARTS DE FINALE

Samedi 13 mars 2021

18h00 : Paris-Saint-Cloud - Istres

20h00 : Béziers - Chamalières

20h00 : Mulhouse - Nantes

20h00 : Mougins - Vandœuvre-Nancy