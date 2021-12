Coupe de France (F) : Vandoeuvre-lès-Nancy rejoint les quarts

VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / 8EMES DE FINALE

Mardi 14 décembre 2021

Jeudi 16 décembre 2021

Samedi 18 décembre 2021

Mardi 11 janvier 2022

Mercredi 9 février 2022

Actuel onzième de Ligue A féminine, avec seulement cinq victoires en treize matchs, Vandoeuvre-lès-Nancy s'offre un joli parcours en Coupe de France pour se changer les idées. Le club meurthe-et-mosellan s'est qualifié pour les quarts de finale au détriment de Marcq-en-Baroeul, pourtant bien mieux classé en championnat (6emes).Dans le premier set, il y a eu des égalités à 1-1 et 4-4, puis Vandoeuvre s'est détaché petit à petit pour compter jusqu'à dix points d'avance et l'emporter sur sa première balle de set. Dans le deuxième, Marcq-en-Baroeul a tenu jusqu'à 12-12 et n'a ensuite rien pu faire lorsque les Lorraines ont accéléré le rythme. Enfin, dans le troisième, Vandoeuvre-lès-Nancy a mené de bout en bout, creusant l'écart tout au long de la manche, jusqu'à l'emporter de douze points. Après St-Raphaël mardi, le club lorrain est donc le deuxième à rallier les quarts de finale. Les six autres huitièmes se joueront entre samedi et... le 9 février. Les quarts ne se disputeront en effet que fin mars.Mougins (Elite) -: 1-3 (25-27, 25-18, 25-27, 13-25)- Marcq-en-Barœul (LAF) : 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)Béziers (LAF) - Mulhouse (LAF)Terville-Florange (LAF) - Venelles (LAF)RC Cannes (LAF) - Nantes (LAF)Paris-Saint-Cloud (LAF) - Chamalières (LAF)Istres (Elite) - Evreux (LAF)Saint-Dié-des-Vosges (Elite) - Le Cannet (LAF)