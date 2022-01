Coupe de France (F) : Paris Saint-Cloud en quarts

VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / 8EMES DE FINALE

Mardi 14 décembre 2021

Jeudi 16 décembre 2021

Samedi 18 décembre 2021

Mardi 11 janvier 2022

Mardi 25 janvier 2022

Mercredi 9 février 2022

Il ne manque plus qu'un nom pour que le tableau des quarts de finale de la Coupe de France de volley féminine soit complet. Mais pour connaître le nom de la dernière équipe qui viendra s'ajouter aux sept qualifiés déjà connus, il faudra attendre le 2 février prochain (20h00) et le dernier match au menu de ces huitièmes de finale, entre Saint-Dié-des-Vosges (Elite) et Le Cannet (LAF).Les Parisiennes, neuvièmes du classement en championnat, se sont imposées chez elles sur le score de trois sets à un (25-19, 24-26, 25-21, 25-22) face à Chamalières, mal classé en championnat (les Auvergnates occupent la douzième place). Hasard du calendrier : le 22 janvier dernier, lors de la dernière journée en date de Ligue A féminine (17eme journée), les deux équipes s'étaient déjà affrontées sur le parquet parisien, et c'est déjà Paris Saint-Cloud, qualifié mardi pour les quarts de finale de Coupe de France, qui l'avait emporté, plus nettement encore (25-21, 25-22, 25-19). Chamalières espérait prendre sa revanche à l'occasion des retrouvailles entre les deux équipes trois jours plus tard. C'est raté.Mougins (Elite) -: 1-3 (25-27, 25-18, 25-27, 13-25)- Marcq-en-Barœul (LAF) : 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)- Mulhouse (LAF) : 3-1 (26-28, 25-18, 25-21, 27-25)Terville-Florange (LAF) -: 1-3 (19-25, 22-25, 25-21, 24-26)- Nantes (LAF) : 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)Istres (Elite) -: 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)- Chamalières (LAF) : 3-1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-22)Saint-Dié-des-Vosges (Elite) - Le Cannet (LAF)