Coupe de France (F) : Le Cannet dernier qualifié pour les quarts

VOLLEY - COUPE DE FRANCE (F) / 8EMES DE FINALE

Vainqueur de la Coupe de France en 2015 et également battu trois fois en finale, Le Cannet peut toujours rêver de ramener la coupe à la maison en 2022. Le club des Alpes-Maritimes s'est en effet qualifié pour les quarts de finale, en allant gagner à St-Dié-des-Vosges, qui évolue en deuxième division. Il n'y a pas eu photo entre le deuxième de Ligue A et le co-leader d'Elite.Suite à l'élimination du leader du championnat, Mulhouse, par Béziers, les joueuses du Cannet sont la meilleure équipe encore en lice dans cette Coupe de France 2022 et peuvent ambitionner de succéder aux Alsaciennes, qui avaient soulevé le trophée l'an passé face à Istres.Mougins (Elite) -: 1-3 (25-27, 25-18, 25-27, 13-25)- Marcq-en-Barœul (LAF) : 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)- Mulhouse (LAF) : 3-1 (26-28, 25-18, 25-21, 27-25)Terville-Florange (LAF) -: 1-3 (19-25, 22-25, 25-21, 24-26)- Nantes (LAF) : 3-0 (25-18, 25-13, 25-13)Istres (Elite) -: 0-3 (21-25, 20-25, 23-25)- Chamalières (LAF) : 3-1 (25-19, 24-26, 25-21, 25-22)Saint-Dié-des-Vosges (Elite) -: 0-3 (19-25, 24-26, 6-25)