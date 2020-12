Coupe Challenge (F/Quarts de finale) : Vandœuvre éliminé après sa lourde défaite contre le Thy

Il n'y a désormais plus de clubs français engagés en Coupe Challenge féminine de volleyball. En effet, ce jeudi soir, sur l'île espagnole de Las Palmas dans les Canaries, le seul club tricolore engagé dans cette édition 2020-21, à savoir Vandœuvre, a été sorti dès les quarts de finale de la compétition. En face, les Turques du Thy n'ont clairement pas fait de détails et se sont ainsi largement imposées sur le score sans appel de 3-0 (25-21, 25-21, 25-19). Dans chacune de ces manches, la formation française a tenté de jouer crânement sa chance, faisant même, parfois, la course en tête. D'abord donc dans la première manche (6-7), puis dans la deuxième (0-1, 3-4, 3-5, 4-5), pour finir par la troisième et dernière (0-1, 0-2, 1-2). En face, les Turques ont finalement fait cavaliers seuls, accentuant leur avance jusqu'à +7 dans la première manche (14-7, 15-8, 16-9, 17-10, 19-12, 21-14, 22-15, 23-16), +4 dans la deuxième (15-11, 25-21) puis +8 dans la troisième et dernière (18-10, 19-11). L'écart était donc bien trop important entre un club troisième de son championnat national, et qui enregistre là une huitième victoire de rang, toutes compétitions confondues, et Vandœuvre, huitième du championnat de France. Surtout, le VNVB, pour sa toute première participation à une coupe européenne, n'a pas su confirmer sa belle victoire de la veille, en huitièmes de finale, contre Las Palmas (2-3).