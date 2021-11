Coupe Challenge (F/16emes de finale aller) : Cannes prend déjà une belle option

C'est une belle entame de compétition pour Cannes. Ce mercredi soir, à l'occasion des 16emes de finale aller de la Coupe Challenge de volley féminin, le club français, qui occupe actuellement la troisième place du classement de la Ligue A, est allé tranquillement s'imposer au Portugal, et plus précisément dans la salle du CD Aves, en trois petits sets (0-3 (16-25, 21-25, 16-25)). Ce club n'occupe actuellement que la douzième place du classement de son championnat national, avec un bilan de seulement deux petites victoires pour également et surtout huit défaites. Un très mauvais début de saison qui a donc très certainement pesé dans la physionomie de cette rencontre et sur le score final. Pourtant, dans la première manche, les locales sont parvenues à mener au score, et ce même plus d'une fois, jusqu'à 5-4. A ce moment-là, les visiteuses ont alors repris les choses en main pour ensuite ne plus jamais les lâcher. L'écart n'a alors eu de cesse d'augmenter, jusqu'à atteindre même les +10 (9-19, 10-20, 13-23, 14-24). Et Cannes a conclu sur sa troisième balle de set (16-25).

Cannes n'a laissé que des miettes à son adversaire

Dans la deuxième manche, les Portugaises ont marqué le premier point (1-0), mais, cette fois, sans qu'il n'y ait de suite. Jusqu'à, toutefois, à égaliser à plusieurs reprises et même repasser devant (17-16). Mais Cannes a alors repris les choses en main, pour conclure sur sa deuxième balle de set (21-25). Enfin, dans la troisième et dernière manche, cette fois, les Cannoises n'ont ainsi laissé que des miettes à leurs adversaires d'un soir. Ces dernières n'ont jamais réussi à mener, même si elles sont parvenues à égaliser (1-1, 7-7, 8-8). Mais ce n'était évidemment pas assez pour avoir un impact sur cette rencontre. C'est le mercredi 24 novembre prochain que le club de Cannes devra donc, à domicile qui plus est, terminer le travail et se qualifier ainsi officiellement pour les huitièmes de finale de cette compétition européenne.