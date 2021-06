Coupe CEV/Challenge Cup : Le sort en est jeté pour les clubs tricolores

La saison 2021-2022 a déjà commencé pour Tours, Montpellier, Chaumont et Narbonne chez les hommes, Le Cannet, Nantes et le RC Cannes chez les femmes. La Confédération Européenne de volleyball a, en effet, procédé ce vendredi au tirage au sort de la prochaine édition de ses compétitions de clubs. Engagé en Coupe CEV après avoir perdu la finale de la Ligue A masculine contre l’AS Cannes, Chaumont ne fera son entrée en lice dans cette compétition qu’au stade de seizièmes de finale. Mais ce tirage au sort a réservé une sacrée surprise à Montpellier, demi-finaliste du championnat de France. En effet, le club héraultais fait partie des deux équipes dispensées de ce premier tour, tout comme les Tchèques de Ceske Budejovice. Tours, qui a été convié à participer à cette compétition par l’instance européenne, a été moins en veine au tirage. En effet, le TVB sera opposé à une équipe éliminée lors du Tour Préliminaire de la Ligue des Champions, soit les Finlandais de Sastamala, soit les Néerlandais d’Apeldoorn.

Narbonne ira à Chypre, les clubs féminins pas épargnés

Dernier club masculin concerné par ces tirages au sort, Narbonne a rendez-vous les 30 novembre et 9 décembre prochains avec l’Omonia Nicosie. Les Audois affronteront le club chypriote dans le cadre des seizièmes de finale de la Challenge Cup. En ce qui concerne les clubs féminins, ça ne sera pas simple pour Nantes et Le Cannet en Coupe CEV. En effet, les Nantaises devront affronter le club allemand de Schwerin, qui est plus habitué au joutes de la Ligue des Champions. C’est justement une équipe issue de cette compétition qui sera sur la route du Cannet. Leur adversaire sera soit le Minchanka Miska, soit l’Olympiacos, soit Beveren. Le RC Cannes, qui prendra part à la Challenge Cup après avoir terminé cinquième de la Ligue A féminine, devra aller au Portugal. Les Cannoises seront opposées les 16 et 25 novembre prochain au CD das Aves dans le cadre des seizièmes de finale. Engagés en Ligue des Champions, l’AS Cannes chez les Hommes mais aussi Mulhouse et Béziers chez les femmes, devront attendre la fin du mois de septembre pour connaître leur destin européen.