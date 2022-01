Le Voléro n'a pas su répéter sa performance des huitièmes



🚨CEV Cup 2022 | Quart de finale aller 🚨

✅ Alba Blaj 3 - 0 @VOLEROLECANNET

Nos joueuses s’inclinent dans le match aller de ces quarts de finale de la CEV Cup 2022 sur le score de 0-3 (19-25 / 13-25 / 15-25). #volerolecannet #lecannet #LNV #LAF #volleyLAF #cev #CEV #CEVCupW pic.twitter.com/RQRBECf7kf



— Volero Le Cannet (@VOLEROLECANNET) January 25, 2022

Match aller - Mardi 25 janvier 2022

Le Cannet

Pour leur première sortie en compétition depuis le 5 janvier dernier - les cas de Covid-19 au sein de l'effectif avaient contraint l'équipe à un long repos forcé -. Impatientes de retrouver les parquets, Tessa Polder et ses coéquipières ont bien résisté dans la première manche, remportée 25-19 par les Roumaines avant de payer le manque de rythme et la cadence imposée par leurs adversaires dans les deux sets suivants, gagnés tout deux nettement (25-13 et 25-15) parSurtout après la démonstration de force réussie par le leader de Ligue A féminine au tour précédent (huitièmes de finale) face aux Tchèques d'Olomouc.(six sets joués, six gagnés). De quoi aborder très sereinement ces quarts de finale avant que le Covid ne s'en mêle. "Les filles ont envie de gagner et sont très motivées", avait assuré la président cannettanes Jelena Lozancic avant ce match aller. Une détermination qui n'a pas suffi mardi. En espérant que cela soit le cas au match retour, dans une semaine sur la Côte d'Azur, où: 3-0 (25-19, 25-13, 25-15)NB : Le match retour se jouera le 2 février au Cannet