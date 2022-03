Coupe CEV (H/Finale aller) : Monza inflige un lourd revers à Tours

Tours devra réaliser un exploit ! Vainqueur de la Coupe CEV en 2017, le club tourangeau ne s’est pas mis dans les meilleures dispositions en vue du match retour sur son parquet. En effet, à l’occasion du déplacement à Monza, les joueurs de Marcelo Fronckowiak ont très nettement chuté. Une rencontre que Tours a pourtant pris par le bon bout, faisant la course en tête à l’entame de la première manche et ne laissant que quelques miettes à Monza, qui n’a mené que trois fois au score d’une longueur durant les 20 premiers échanges. Un 4-0 a alors donné au TVB un petit matelas mais Monza, emmené par Donovan Dzavoronok (18 points) a alors mis un terrible coup d’accélérateur avec un 8-0 pour aborder la dernière ligne droite de la première manche avec sept points d’avance. Résistant sur les deux premières balles de set, les Tourangeaux ont dû se résoudre à courir derrière au score. C’est alors Monza qui a pris l’initiative au tableau d’affichage mais, dans un premier temps, sans parvenir à creuser l’écart.

Monza n’a rien laissé à Tours

Tours, sous l’impulsion de Kévin Tillie (7 points) a alors pu passer en tête mais avec un seul point d’avance… et pour la seule fois du deuxième set. Sans forcer leur talent, les joueurs de Massimo Eccheli ont progressivement creusé l’écart pour faire le break avec six points d’avance. Dos au mur dans cette finale aller de la Coupe CEV, les joueurs du TVB ont démarré la troisième manche avec le couteau entre les dents. Prenant très vite trois points d’avance, ils ont tout d’abord tenu bon avant de porter leur avantage à quatre longueurs. C’est alors que Monza a haussé le ton pour revenir à égalité. Ne voulant pas tomber sans combattre, les Tourangeaux ont tout donné mais en vain. Une seule balle de match a été suffisante pour Monza, qui met déjà une main sur le trophée (25-19, 25-19, 25-22). Du côté de Tours, l’objectif sera clair lors du match retour, l’emporter en trois ou quatre manches pour arracher un « golden set » et continuer à croire à un troisième titre continental.



VOLLEY - COUPE CEV (H) / FINALE

Match aller - Mercredi 16 mars 2022

Monza - Tours : 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)



Match retour - Mercredi 23 mars 2022

20h00 : Tours - Monza