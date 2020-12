Coupe CEV (H/8emes de finale) : Direction les quarts de finale pour Montpellier

L’avantage du terrain a joué à plein pour Montpellier. Sur leur parquet du Palais des Sports Jacques Chaban-Delmas, les joueurs d’Olivier Lecat n’ont laissé aucune chance aux joueurs du Mladi Radnik Pozarevac lors des huitièmes de finale de la Coupe CEV masculine. La première manche a presque été une formalité pour les Héraultais. En effet, après six premiers points partagés équitablement, c’est Montpellier qui a haussé petit-à-petit le ton pour prendre cinq points d’avance dans un premier temps. Mladen Bojovic (11 points) et ses coéquipiers ont tenté de réagir mais les Montpelliérains étaient solidement attachés à leur avantage qui n’a cessé de se creuser pour remporter cette première manche avec onze points d’avance et en seulement 22 minutes. Une tendance qui s’est prolongée au début du deuxième set avec Montpellier qui a remporté douze des seize premiers points.

Montpellier va tenter d’imiter Béziers

Un temps revenus à cinq longueurs, les joueurs du Mladi Radnik Pozarevac ont subi une nouvelle série héraultaise avant que ces derniers n’enchaînent les quatre derniers points d’une manche à sens unique, remportée de treize longueurs en 21 minutes. Pour les coéquipiers de Ryan Sclater (12 points), l’entame du troisième set n’a pas été de tout repos, les Serbes s’accrochant pour ne pas sombrer... mais cinq points consécutifs ont totalement changé la donne. Les Montpelliérains ont alors pris leurs aises au score pour s’envoler tout droit vers le gain de la manche et du match. Un succès qui a été finalement acquis sans trembler, à la première balle de match (14-25, 12-25, 20-25), et qui permet à Montpellier de rejoindre en quarts de finale Nis. L’autre club serbe à avoir fait le déplacement à Castelnau-le-Lez a laissé peu de chance au Polonia Londres (25-22, 23-25, 20-25, 21-25). Les deux équipes se retrouveront ce jeudi, toujours dans l’Hérault. Les Montpelliérains essayeront de faire aussi mieux que les joueuses de Béziers, qui joueront une demi-finale de Coupe CEV féminine.