Coupe CEV (F/Quarts de finale retour) : A nouveau battu, Le Cannet quitte la compétition

Le Cannet n’a jamais pu croire à la qualification

Le Cannet ne sera pas invité dans le dernier carré de la Coupe CEV féminine. Après avoir grandement handicapé ses chances de qualifications au match aller, avec un revers en trois manches sur le parquet de l’Alba Blaj, le Volero savait ce qu’il fallait faire. Pour arracher un « Golden Set », les joueuses de Lorenzo Micelli devaient l’emporter en trois ou quatre manches. Mais les Roumaines avaient une toute autre idée en tête. Longtemps en tête au tableau d’affichage après un début de première manche accrochée, ces dernières ont su écarter une balle de set avant de prendre l’avantage à leur deuxième opportunité. Un set perdu qui a mis les coéquipières de Michaela Mlejnkova (23 points) plus que jamais dos au mur dans la course à la qualification. Or, la perte de sept des neuf premiers points de la deuxième manche n’a pas arrangé les affaires des joueuses du Cannet.Contraintes de courir derrière au score, ces dernières n’ont jamais su rattraper leur retard. Avec cette manche remportée de neuf points, l’Alba Blaj s’est assuré la qualification avant même la fin du match. Levant presque inconsciemment le pied dans la troisième manche, les coéquipières de Victoriia Russu (17 points) ont vu le Volero réduire l’écart en remportant de peu le troisième set. Les joueuses du Cannet ont plus nettement pris l’avantage dans le jeu à l’occasion d’une quatrième manche à sens unique. Toutefois, les Roumaines n’ont laissé échapper la victoire lors de ce match retour. Prenant l’avantage dès les premiers échanges, les protégées de Stevan Ljubicic ont mis un point d’honneur à l’emporter (25-27, 16-25, 25-22, 25-17, 12-15) et rejoindre Eczacibasi, Mladost et Stuttgart dans le dernier carré de la Coupe CEV féminine. Le Cannet, après un beau parcours, s’arrête là et va pouvoir se concentrer sur le championnat de France, dont elles sont leader.