Coupe CEV (F/Quarts de finale) : Qualification sans coup férir de Béziers pour les demi-finales

Béziers sera bien au rendez-vous des demi-finales de la Coupe CEV. Privées de son huitième de finale par l’absence du Cannet, qui n’a pas voulu prendre le moindre risque sur le plan sanitaire et renoncer au déplacement en Croatie, les joueuses de Fabien Simondet n’ont pas manqué leur quart de finale face à Targoviste. Le début de la première manche a vu les deux équipes se rendre coup pour coup, les Biterroises ne parvenant pas à conserver la marge de trois points construite à l’issue des treize premiers échanges. C’est en toute fin de manche que les coéquipières de Malina Terrell (18 points) ont pu faire la différence, creusant un trou de cinq longueurs pour aborder plus sereinement la fin du set. Si Targoviste a entamé fort la deuxième manche, ça n’a pas duré très longtemps.

Béziers a fini en trombe

Après avoir concédé les deux premiers points, les Héraultaises ont haussé le ton et aligné neuf des douze points suivants pour se construire un matelas de quatre longueurs. Les coéquipières d’Heidy Casanova (13 points) n’ont eu de cesse de courir après le score mais Béziers était solidement ancré en tête dans cette deuxième manche rondement menée et remportée avec sept points d’avance. Dos au mur, les joueuses de Targoviste ont d’abord subi le jeu dans le troisième set, comptant très tôt jusqu’à cinq points de retard mais les Roumaines, sans s’énerver, ont effacé ce handicap pour s’offrir une balle de set à 25-24... c’est là que Béziers, ne voulant pas risquer de voir son adversaire revenir dans la rencontre, a placé une nouvelle accélération. Après avoir effacé cette balle de set, les Biterroises ont continué sur leur lancée avec deux points supplémentaires qui leur ont permis de sceller le sort du match (19-25, 18-25, 25-27) et de valider leur billet pour le dernier carré de la Coupe CEV.