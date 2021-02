Coupe CEV (F/Demi-finales aller) : Succès à l'arraché pour Béziers face à Galatasaray

Béziers n’a pas un pied en finale mais s’est mis en bonne position. Sur leur parquet de la Halle du Four à Chaux, les Angels ont remporté de haute lutte le match aller de la demi-finale de la Coupe CEV féminine qui les oppose à Galatasaray. Une rencontre que les joueuses de Fabien Simondet ont très bien entamé, remportant sept des neuf premiers points pour construire un avantage qui leur a permis de très bien gérer l’ensemble de la première manche. La seule petite alerte a été une série de quatre points concédés, qui a permis aux Turques de revenir à trois points. Toutefois, les coéquipières de Malina Terrell (20 points) ont serré le jeu pour prendre le premier avantage dans ce match. Vexées, les joueuses de Galatasaray ont immédiatement haussé leur niveau de jeu, remportant neuf des onze premiers points du deuxième set. Les Biterroises ne se sont jamais relevées de cette entame cauchemardesque, les Stambouliotes remportant la manche de douze points.

Béziers tout simplement renversant

La réaction des Angels en début de troisième manche, avec un écart de quatre points construit d’entrée, n’a pas tenu très longtemps. Emmené par Tatiana Kosheleva et Olesia Rykhliuk (12 points chacune), Galatasaray a repris le contrôle des échanges et conclu le set par une série de six points consécutifs pour passer devant dans la rencontre. Si les Turques ont fait la course en tête en début de quatrième manche, Béziers n’avait vraiment pas dit son dernier mot. La tendance s’est inversée en milieu de set quand les coéquipières de Paula Nizetich (19 points) ont enchaîné trois points pour reprendre la main et, après une série de quatre points en toute fin de manche, arracher le tiebreak. Une ultime manche dans laquelle les Angels ont très vite pris les devants au tableau d’affichage avant de voir Galatasaray revenir à neuf points partout. C’est à ce moment que les Héraultaises ont mis un nouveau coup d’accélérateur, alignant trois points pour s’ouvrir le chemin de la victoire (25-20, 13-25, 18-25, 25-22, 15-13). Un résultat qu’il leur faudra confirmer à Istanbul le 3 mars prochain lors du match retour.