Coupe CEV (F/16emes de finale) : A Minsk, Le Cannet a eu chaud mais s'impose

Le Cannet a su faire le dos rond

Le Cannet a eu chaud mais a eu le dernier mot. En déplacement sur le parquet du Minchanka Minsk en 16emes de finale aller de la Coupe CEV féminine, le Volero a tout d’abord parfaitement maîtrisé le match. Accrochées lors des premiers points, les joueuses de Lorenzo Micelli ont su creuser un premier écart grâce à un 6-0 mais les Biélorusses se sont accrochées pour revenir deux fois à hauteur. Toutefois, une série de quatre points remportés consécutivement a été le coup de grâce pour Minsk, qui a alors concédé le premier set. Les coéquipières de Michaela Mlejnkova (30 points) ont été bien moins inquiétées dans la deuxième manche. Après une première phase indécise, les joueuses du Cannet ont pris quatre puis six points d’avance. Plus solides à l’échange, ces dernières ont empoché les trois derniers points pour mener sans forcer deux manches à rien. C’est alors que le match a changé avec des joueuses du Minchanka Minsk dos au mur.Avec une série de huit points remportés à la suite, Viktoryia Siakretava (22 points) et ses coéquipières se sont détachées en milieu de troisième set pour réduire l’écart de manière expéditive. Le Cannet a tenté d’enrayer la machine adverse au début de la quatrième manche mais, progressivement, le club biélorusse a une nouvelle fois pris l’avantage et distancé le leader invaincu de la Ligue A féminine. Un temps revenues à deux points, les joueuses du Volero ont été emmenées au tiebreak pour la deuxième fois de la saison toutes compétitions confondues. Une dernière manche qui a été à sens unique en faveur des Françaises. Si, après avoir remporté six des huit premiers points, elles ont vu le Minchanka Minsk revenir à un point, un 4-0 a confirmé l’ascendant pris par Le Cannet qui a toutefois dû attendre sa troisième balle de match pour conclure (21-25, 17-25, 25-16, 25-21, 10-15). Une victoire à l’extérieur qui permet au Volero de prendre un court avantage en vue du match retour, prévu le 25 novembre prochain au Gymnase Maillan.