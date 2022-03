Challenge Cup : Narbonne en finale !

Narbonne, face à Ljubljana ce soir en demi-finale de Challenge Cup, puis Tours, demain, au même stade en CEV Cup, visent tous deux une finale européenne qu’ils ont les moyens d’atteindre.

Il fallait avoir les nerfs solides ce mardi à Narbonne, théâtre de la demi-finale retour de Challenge Cup de volley. Sur de bons rails après la victoire au match aller dans la salle de l'ACH Ljubljana (2-3), les Audois ont pensé avoir réalisé le plus dur après l'obtention des deux premiers sets, tous deux acquis sur le même score (25-17, 25-17). Cependant,. Surmotivés et n'ayant plus rien à perdre, les visiteurs ont dominé la 4eme manche achevée sur la marque de 18-25 en leur faveur.Bien qu'ils ont eu une nouvelle opportunité de tuer tout suspense et de remporter ce match,. Un résultat engendrant une égalité parfaite entre les deux équipes amenées à disputer un dernier tie-break palpitant afin de connaitre le vainqueur de cette demi-finale et ainsi attribuer l'unique sésame ouvrant la porte de la finale. C'est à ce moment que les Narbonnais, au pied du mur, ont joué sans pression. Après avoir perdu trois manches consécutives,. Un exploit historique ! Ce sera la première finale européenne de Narbonne. Ils seront opposés lors de cet affrontement final aux Turcs de Halkbank, tombeurs des Grecs du Panathinaïkos lors des rencontres aller et retour (3-0, 3-2).