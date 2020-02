Challenge Cup (H/Quarts) : Rennes y est presque

Rennes - Montpellier. Ce n'était pas un choc de Ligue A entre le troisième et le deuxième qui se déroulait ce mercredi en Bretagne, mais un quart de finale aller de la Challenge Cup, la troisième Coupe d'Europe dans la hiérarchie. Et Rennes n'a laissé aucune chance aux Héraultais en s'imposant 25-19, 25-19, 25-22 en 1h23. Les Bretons ont mené de bout en bout dans les deux premiers sets, alors que Montpellier a eu sa chance dans le troisième, mais a craqué après avoir mené 20-19. Rafael Rodrigues de Araujo termine meilleur marqueur de la partie, avec 18 points, devant son coéquipier Leandro Nascimento dos Santos (15 points mais aussi 10 contres) et le Montpelliérain Joachim Panou (14). Le match retour se déroulera la semaine prochaine dans l'Hérault. Pour une remontada montpelliéraine ?