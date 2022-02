Challenge Cup (H/Quart de finale retour) : Narbonne qualifié pour les demi-finales

Et maintenant, Ljubljana pour Narbonne

Mission accomplie pour les Centurions. Après avoir pris une option sur la qualification la semaine dernière en Suisse (victoire trois sets à un), Narbonne a fini le travail avec la manière ce mercredi soir pour rejoindre le dernier carré de la Challenge Cup. Sur le parquet de l'Arena,Après deux sets accrochés, les joueurs de Guillermo Falasca ont validé leur ticket pour les demi-finales en remportant une deuxième manche plus tranquillement (25-19), synonyme de qualification et de libération pour eux.Derrière, les coéquipiers du passeur Nicolas Uriarte, encore précieux ce mercredi soir, ont conclu la rencontre face aux Suisses.Les Slovènes ont, eux, assuré leur qualification en éliminant les Portugais de Bastardo (3-2, 3-1). Pour ce nouveau rendez-vous, les Audois débuteront à l'extérieur le 23 février prochain, avant le match retour prévu le 1er mars à l'Arena. Mais, avant cela, les joueurs de Falasca auront deux matchs en Ligue A, contre Tourcoing (le 13) et à Sète (le 18).