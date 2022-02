Challenge Cup (H/Quart de finale aller) : Narbonne prend une option pour le dernier carré

Narbonne doit assurer lors du match retour

Belle soirée pour Narbonne. Ce jeudi soir, le club français s'est imposé dans la salle des Suisses de Lausanne (1-3 (25-22, 21-25, 22-25, 15-25)), à l'occasion des quarts de finale aller de la Challenge Cup de volley masculin. Pourtant, cette rencontre était bien mal embarquée pour les Narbonnais. En effet,. Toutefois, dans ce fameux premier set, Narbonne est parvenu à faire la course en tête, en tout début, mais sans parvenir à prendre le large. Finalement, les locaux ont ensuite pris les choses en main (15-14), pour ne plus jamais se faire rattraper et empocher cette première manche à leur première opportunité (25-22). Dans la deuxième manche, Lausanne a, cette fois, fait la course en tête, en tout début.Mais très tôt, et plus précisément à 5-6, Narbonne a ensuite pris les commandes, pour ne plus les lâcher et égaliser à une manche partout, à sa première opportunité (21-25). La troisième et avant-dernière manche fut ensuite presque à sens unique, toujours en faveur des Centurions, qui, hormis à 17-16, n'ont jamais été mis en danger, avant donc ensuite de conclure, encore une fois sur leur première balle de set, pour passer devant dans cette rencontre et mener deux manches à une (22-25). Enfin, dans la quatrième et dernière manche, Lausanne a bien fait la course en tête,, pour ensuite ne plus être rejoints. Cette fois, Lausanne a semble abandonné, accusant un retard final de +10 (25-15). Le match retour pour valider définitivement ce fameux et si précieux ticket pour le dernier carré de cette compétition masculine de volley aura lieu le mercredi 9 février prochain, du côté de la Narbonne Arena.