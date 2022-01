Challenge Cup (H/Huitièmes de finale aller) : Un bel avantage pour Narbonne face au Sporting Portugal

Après Tours face à Modène en Coupe CEV, Narbonne a pris un bel avantage en huitièmes de finale aller de la Challenge Cup. Le leader de Ligue A masculine est allé chercher une victoire probante sur le terrain du Sporting Portugal, troisième du championnat portugais. Dès les premiers échanges, les joueurs de Guillermo Falasca ont pris l’ascendant avec un club lisboète qui n’a pu, au mieux, que revenir à égalité à quatre reprises. Sans jamais distancer nettement leurs adversaires, les Narbonnais ont fait la course en tête pour conclure la manche inaugurale dès leur première balle de set. La deuxième a été d’un tout autre acabit. Remportant les quatre premiers points, les joueurs du Sporting se sont installés en tête et n’ont tout simplement jamais été rattrapés. Remportant douze des seize premiers échanges, le club portugais a alors pu gérer aisément son avantage pour égaliser à un set partout avec une marge de huit points.

Narbonne a eu le dernier mot au forceps

Sur leur lancée, les Lisboètes ont fait la course en tête à l’entame de la troisième manche mais, très rapidement, Narbonne a inversé la tendance. Avec un écart qui a alors oscillé entre un et trois points, les Audois ont repris la main à leur deuxième balle de set. La quatrième manche, quant à elle, a été un véritable combat entre les deux formations. Dans un premier temps, aucune d’entre-elles n’a pris un avantage clair avant que le Sporting Portugal ne fasse le premier break mais leur avance de trois points a fondu comme neige au soleil. Ecartant trois balles d’égalisation à deux manches partout, les Narbonnais ont dû attendre leur sixième balle de match pour conclure la rencontre (20-25, 25-17, 22-25, 31-33). Une victoire loin de leur base qui permet aux protégés de Guillermo Falasca d’entrouvrir la porte des quarts de finale de la Challenge Cup avant le match retour à domicile le 20 janvier prochain.