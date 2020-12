Challenge Cup (H) : Cannes en quart de finale

Victorieuse de la toute première édition de la Challenge Cup en 1981, ce qu’aucun club français n’a réussi par la suite, l’AS Cannes va-t-elle réussir le doublé quarante ans plus tard ? Le club azuréen en est encore loin, mais toujours est-il qu’il ne lui reste plus que quelques marches à gravir, puisqu’il s’est qualifié ce mardi pour les quarts de finale de la troisième Coupe d’Europe dans la hiérarchie (derrière la Ligue des Champions et la Coupe de la CEV). Dans la « bulle » d’Ankara, l’AS Cannes, leader du championnat de France, s’est défaite sans trembler du club suédois de Sollentuna, leader invaincu de son championnat : 25-20, 25-18, 25-18 en 1h08.

Cannes débute timidement puis déroule

Les Suédois ont dominé le début de match, menant 4-1 puis 7-4 et 10-7, mais Cannes a signé un 7-0 pour égaliser à 10-10 puis mener 13-10. Les Cannois ont ensuite dominé le reste du set, pour l’emporter de cinq points. La deuxième manche a encore été plus facile, puisqu’ils ont mené du début à la fin, avec une avance allant jusqu’à +8, avant de l’emporter de sept points. Dans le troisième set, Sollentuna a mené 2-1, mais Cannes ne lui a pas laissé le moindre espoir, creusant l’écart tout au long de la manche pour finalement l’emporter de sept points. Florian Lacassie (en photo, sous le maillot d'Ajaccio) termine meilleur marqueur de la partie, avec 18 points (dont 1 ace), devant Kevin Rodriguez (8 points) mais aussi meilleur contreur avec Kevin Rodriguez (2 blocs).

Le quart dès mercredi

C’est donc un quart de finale qui attend les Dragons, et ce dès mercredi (15h30, heure française) contre le Halkbank Ankara (4eme du championnat turc) ou le Benfica Lisbonne (leader invaincu du championnat portugais), qui s’affrontent à 17h00. La rencontre se déroulera toujours dans la « bulle » d’Ankara, sur un match sec, et le vainqueur sera opposé à Milan, cinquième du championnat d’Italie, en demi-finales, avec matchs aller-retour, en février prochain.