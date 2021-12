Challenge Cup (F/8emes de finale retour) : Facile vainqueur de Nitra, le RC Cannes verra les quarts de finale

Un seul moment de déconcentration pour le RC Cannes

Le RC Cannes sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Challenge Cup. Une semaine après leur net succès en déplacement sur le parquet de Nitra, les joueurs de Filippo Schiavo savaient ce qu’il leur restait à faire au Palais des Victoires ce mardi. Remporter deux manches suffisait à leur bonheur face à une équipe slovaque qui avait pas ou peu existé au match aller. Après un round d’observation, les Cannoises ont commencé à imposer leur jeu et à creuser très progressivement l’écart, prenant tout d’abord quatre puis six points d’avance. A leur main, les joueuses des Alpes-Maritimes ont conclu le premier set avec quatre points remportés consécutivement. La deuxième manche a démarré sur un tout autre rythme. Dos au mur, les joueuses de Nitra ont haussé le ton et, très vite, ont compté trois points d’avance. Mais, sans jamais s’affoler, les Cannoises ont inversé la tendance. Repassant devant à mi-distance, ces dernières ont repris leur marche en avant.Terminant sur un 6-2, les protégées de Filippo Schiavo ont remporté cette deuxième manche tant convoitée et assuré avant même la fin du match leur place au tour suivant. Un fait qui a sans doute contribué à la décompression du RC Cannes dans un troisième set quasiment à sens unique pour Nitra. Si les Slovaques ont vu leur adversaire recoller après avoir mené de six points, elles n’ont pas abdiqué pour convertir leur première balle de set et sauver l’honneur. Voulant alors abréger la rencontre, les Cannoises ont retrouvé leur allant et ont fait la course en tête de bout en bout de la quatrième manche. Mais il leur a été toutefois difficile de conclure. En effet, les joueuses de Nitra ont sauvé pas moins de six balles de match pour finalement s’incliner (25-14, 25-19, 23-25, 25-22) et quitter la scène européenne. Le RC Cannes, quant à lui, va désormais se projeter sur les quarts de finale.