Challenge Cup (F/8emes de finale) : Direction les quarts de finale pour Vandoeuvre-Nancy

Les clubs français ont décidément le vent en poupe en Coupe d’Europe. Après Béziers en Coupe CEV féminine ou encore Montpellier dans sa déclinaison masculine, Vandoeuvre-Nancy aura également droit ce jeudi à un quart de finale à l’échelle européenne. En déplacement aux Canaries pour y disputer son huitième de finale face au club hôte, le club lorrain a tremblé face à Las Palmas. Pourtant, le match avait bien commencé pour les joueuses de Radoslav Arsov. Devant au score pendant l’essentiel du premier set mais rattrapée in extremis après avoir manquée deux premières balles de set, les coéquipières d’Emily Thater (20 points) ont su conclure la manche. Sur sa lancée, Vandoeuvre-Nancy a dominé de la tête et des épaules un deuxième set à sens unique pour faire un pas de plus vers les quarts de finale. Mais, sur son parquet, Las Palmas ne s’est pas rendu sans combattre. En tête pendant l’essentiel de la troisième manche, les Espagnoles ont instillé le doute dans l’esprit de leurs adversaires.

Las Palmas y a cru, Vandoeuvre-Nancy arrache la victoire

Si les Nancéiennes ont mieux démarré le quatrième set en remportant les deux premiers points, ce sont bien les coéquipières de Saray Manzano (25 points) et Lisa Arbos (23 points) qui ont fait le jeu. Si, après avoir été menées de quatre points, les Lorraines ont su revenir à une seule longueur, elles se sont effondrées, concédant cinq des six derniers points pour voir Las Palmas revenir du diable vauvert et arracher un tiebreak. Mais, avec un billet pour les quarts de finale à portée de main, les coéquipières d’Elina Rodriguez ont su hausser le ton avec un 5-0 qui a mis le club français sur la bonne trajectoire pour aller chercher la victoire. L’écart de cinq points a ensuite varié à la marge, fluctuant entre quatre et six points. Mais, au bout de quasiment deux heures d’un combat acharné, c’est bien Vandoeuvre-Nancy qui se qualifie pour les quarts de finale (25-27, 19-25, 25-22, 25-20, 10-25) et retrouvera dès ce jeudi, toujours aux Canaries, le THY Istanbul, tombeur avec aisance de Lugoj (25-5, 25-19, 25-11).