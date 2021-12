Challenge Cup (F/8emes de finale aller) : Les quarts de finale se rapprochent pour le RC Cannes

Le RC Cannes est intraitable cette saison en Challenge Cup. En effet, les protégées de Filippo Schiavo ont signé leur troisième succès dans la compétition sans concéder le moindre set. Après avoir dominé tant au match aller qu’au match retour les Portugaises d’Aves, les Cannoises doivent en découdre avec les Slovaques de Nitra au stade des huitièmes de finale. Si ces dernières ont pris un bon départ, elles n’ont pas très longtemps fait la course en tête dans la première manche. Avec un 7-1, les joueuses du RC Cannes ont mis au pas leur adversaire mais n’ont jamais été en mesure de creuser un écart supérieur à six points. Ce n’est qu’à la deuxième balle de set que les coéquipières de Carly de Hoog (15 points) ont scellé le sort de cette première manche. La deuxième a démarré quasiment de la même manière. Après avoir remporté deux des trois premiers points, les joueuses de Nitra ont but la tasse et encaissé un 8-1 qui a permis à Cannes de s’envoler.

Le RC Cannes impitoyable

Mais, grâce notamment à Romana Hudecova (18 points), les Slovaques se sont accrochées pour revenir à trois points. Des efforts qui ont été immédiatement payés cash. Grâce à un 9-2 dans la foulée, les Cannoises ont atteint la barre des dix points d’avance et ont pu gérer la fin de set pour faire le break dans ce huitième de finale aller. Ne voulant pas voir ce match s’éterniser, les coéquipières de Jaalia Winters (15 points) ont empoché les trois premiers points mais Nitra n’avait pas dit son dernier mot et a fait longtemps la course en tête, comptant jusqu’à quatre points d’avance. Toutefois, le RC Cannes a une nouvelle fois inversé la tendance avec sept points remportés de suite. Le match est alors devenu âpre et il a fallu six balles de match pour voir les protégées de Filippo Schiavo s’imposer (19-25, 16-25, 28-30) au bout d’1h16’ de match. Les Cannoises font ainsi un premier pas vers les quarts de finale de la Challenge Cup.