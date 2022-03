CEV Cup : Tours en finale !

✌️VICTOIRE 🇪🇺 CEV Cup 2022

ON EST EN FINALE ! Incroyable, ils l'ont fait ! Les Tourangeaux décrochent la victoire au terme d'un match absolument magique contre Skra Belchatow et se qualifient pour la finale de la CEV Cup !

— Tours Volley Ball (@ToursVolleyBall) March 2, 2022

Rendez-vous les 16 et 23 mars

https://www.dailymotion.com/video/x88gmf9Au lendemain de la qualification de Narbonne en finale de la Challenge Cup, le volley français a vécu une seconde soirée de folie ce mercredi. A l'occasion de la demi-finale retour de CEV Cup, Tours a renversé Belchatow. Le score de 3-1, plus large que la défaite concédée en cinq manches par le TVB en Pologne lors de la manche aller (3-2), propulse les Tricolores en finale de l'épreuve où les attendent les Italiens de Monza. Ceux-ci n'ont pas éprouvé la moindre difficulté pour se hisser à ce stade de la compétition suite à la disqualification des équipes russes, dont son adversaire supposé en demi-finale, le Zenit Kazan.Dans sa salle Robert Grenon surchauffée, Tours a d'entrée de jeu marqué son territoire, remontant son handicap de trois points pour s'adjuger le premier set (25-21). Dans la seconde manche, rebelote avec un retard au score grimpant jusqu'à trois longueurs de retard que les hommes de Marcelo Fronckowiak ont remonté au bénéfice d'une fin de set achevée une nouvelle fois en boulet de canon (25-20). Un scénario répété en quatrième manche, pour le plus grand bonheur des joueurs, du staff, des spectateurs et des fans du TVB (25-20). Néanmoins, le doute s'est momentanément installé suite au troisième acte, abandonné à Belchatow (21-25).D'autant plus qu'avant la délivrance, les Polonais ont compté jusqu'à quatre unités d'avance dans le quatrième set avant l'accélération du leader de Ligue A qui a excellé ce mercredi dès lors qu'il fallait se montrer costaud. Lauréat de cette Coupe d'Europe en 2017 et unique club français sacré dans cette compétition, le TVB pourrait inscrire une seconde ligne à son palmarès. La finale aller aura lieu à Monza le 16 mars et la rencontre retour se disputera à Tours le 23 mars.