Bleus : Victoire facile face au Brésil, les Bleues moins en verve

🔵🏐🔴 Un deuxième set tout aussi efficace que le premier ! #bleus 🔥 pic.twitter.com/dmT320a7rK

— FFvolley (@FFvolley) August 20, 2022

Ce samedi les équipes de France jouaient l'une après l'autre à Montpellier en match amical. Honneur aux dames avec en lever de rideau une opposition relevée pour les Bleues contre la Turquie. Une rencontre qui a vu la logique respectée. L'écart de niveau s'est ressenti dès le premier set au bénéfice d'un détachement au score des Rouge et Blanc qui ont fini par acquérir le gain de cette manche 25-20. En confiance, celles-ci ont humilié les Tricolores dans le second acte sur la marque sans appel de 25-9. Helena Cazaute et ses partenaires ont eu un sursaut d'orgueil par la suite avec un set gagné (25-14). Et si les Bleues ont tenu la dragée haute aux Turques dans le 4eme chapitre, elles n'ont toutefois pas été en mesure de bousculer les dernières demi-finalistes de la Ligue des Nations.Le public de la Sud de France Arena a par la suite eu le plaisir d'assister à un France-Brésil de toute beauté. Du moins pour les supporters tricolores. Jamais menés au score, les Bleus ont remporté la première manche 25-17. Un score sévère. Et pourtant, les hommes d'Andrea Giani ont récidivé dans le second set, infligeant le même score aux Sud-Américains. Même si ces derniers ont montré dans la foulée davantage de caractère, ils n'ont jamais pu mener la danse et ont donc concédé le 3eme acte 25-22. De bon augure pour les récents vainqueurs de la Ligue des Nations masculine. L'équipe de France entamera son Mondial en Pologne et en Slovénie vendredi prochain contre l'Allemagne. Dans le groupe D, les Bleus croiseront aussi le fer avec la Slovénie et le Cameroun.