Bleus : Les 12 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Louati préféré à Rossard



Laurent Tillie & son staff annoncent les 12 joueurs retenus pour Tokyo

Passeurs : B.Toniutti A.Brizard

Centraux : N.Le Goff, B.Chinenyeze, D.Bultor

Récep/attaq : K.Tillie, E.Ngapeth, T.Clevenot, Y.Louati

Pointus : J.Patry, S.Boyer

Libero : J.Grebennikov

— FFvolley (@FFvolley) June 18, 2021

Sur les douze joueurs qu'il a choisi de retenir pour les Jeux Olympiques de Tokyo et dont il a dévoilé le nom, vendredi en marge de la Ligue des Nations qui se déroule actuellement à Rimini et au lendemain du quatrième revers de son équipe, face à l'Italie, Laurent Tillie a en effet décidé d'en reconduire six : Toniutti, Ngapeth, Tillie, Clevenot, Le Goff et Grebennikov.Sans surprise, les douze heureux élus défendent tous actuellement les couleurs de l'équipe de France à Rimini, où ils sont 17 à constituer la rotation actuellement. La sélection de Tillie pour Tokyo est donc celle attendue. Ce qui n'empêche pas le sélectionneur français d'avoir connu visiblement des nuits agitées avant de se décider définitivement."C’est toujours compliqué de trancher, car, comme je l’ai dit hier soir (jeudi) aux joueurs, il y a de l’implication, du temps passé ensemble, des joies, des frustrations, des émotions, on sait que tout le monde donne le maximum, donc c’est difficile de faire des choix qui peuvent sembler injustes et incompris, mais que tu dois faire en toute honnêteté et pour le bien du groupe", confie ainsi sur le site de la FFV celui qui passera la main au Brésilien Bernardinho après les JO., présent à Rio en 2016 et qui aspirait à disputer sa deuxième olympiade consécutive. Il restera finalement à quai. "A ce poste, nous avons beaucoup de joueurs de talent qui performent, ils étaient six sur la ligne de départ, Julien est sorti cette semaine, nous avons écarté Thibault parce qu’il nous semblait plus adapté de garder Yacine, Kevin, Trévor et Earvin dans le collectif. Le choix a été difficile, parce que Thibault est là depuis longtemps, il sortait d’une très belle saison en Italie. Malheureusement pour lui, il avait eu un problème physique sur la fin, il revenait bien, mais c’était un peu court et il fallait faire un choix de groupe." En espérant que ce choix permettra cette fois aux Bleus de franchir le premier tour.Barthélémy Chinenyeze (central/Vibo Valentia)Jénia Grebennikov (libéro/Trento)Jean Patry (pointu/Milan)Benjamin Toniutti (passeur/Zaksa Kedzierzyn-Kozle)Kevin Tillie (réceptionneur-attaquant/Latina Cisterna)Earvin Ngapeth (réceptionneur-attaquant/Kazan)Antoine Brizard (passeur/Saint-Pétersbourg)Stephen Boyer (pointu/Vérone et Al Arabi)Nicolas Le Goff (central/Montpellier)Daryl Bultor (central/Tourcoing)Trévor Clévenot (réceptionneur-attaquant/Piacenza)Yacine Louati (réceptionneur-attaquant/Jastrzebski Wegiel)