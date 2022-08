Bleus : Forfait de Daryl Bultor pour le Mondial 2022

📣 Equipe de France : Pas de Mondial pour Bultor 📣

Giani a confirmé son groupe pour le Mondial

VOLLEY / MONDIAL 2022

La liste des 14 Français sélectionnés

C’est un été à oublier pour Daryl Bultor. Alors qu’il n’a pas été en mesure de porter le maillot de l’équipe de France à l’occasion du parcours victorieux en Ligue des Nations en raison d’une blessure au dos, le central de Tourcoing sera également privé de la deuxième compétition majeure de l’été, c’est-à-dire le prochain championnat du monde, qui aura lieu du 26 août au 11 septembre prochain en Slovénie et en Pologne. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française de volleyball (FFVolley) a confirmé le forfait du joueur aux 112 sélections avec les Bleus en raison d’une blessure à l’épaule droite. « Il s'est blessé à l'épaule droite lors du stage de préparation des Bleus à Talence, souffrant d'une déchirure d’un muscle profond, a confirmé la FFVolley. Son indisponibilité est évaluée à six semaines. »Avec ce forfait de Daryl Bultor, le staff de l’équipe de France emmené par le technicien italien Andrea Giani a annoncé sa sélection de quatorze joueurs en vue du Mondial. Nicolas Le Goff, Barthélémy Chinenyeze, Médéric Henry et Quentin Jouffroy seront dans la rotation au poste de central alors que les Bleus pourront compter sur l’ensemble de leurs têtes d’affiche que sont Antoine Brizard, Jean Patry, Stephen Boyer, Earvin Ngapeth ou Jenia Grebennikov. Avant de rejoindre Ljubljana pour y affronter l’Allemagne, la Slovénie et le Cameroun à l’occasion du premier tour du championnat du monde, les Bleus auront droit à une dernière répétition générale face au Brésil le 20 août dernier su le parquet de la Sud de France Arena, à Montpellier. Une rencontre qui viendra conclure un dernier stage de préparation organisé dans l’Hérault.Du 26 août au 11 septembre 2022 en Pologne et en SlovénieAntoine Brizard (Piacenza/ITA), Benjamin Toniutti (Jastrzesbski/POL)Jean Patry (Milan/ITA), Stephen Boyer (Jastrzesbski/POL)Nicolas Le Goff (Montpellier), Barthélémy Chinenyeze (Civitanova/ITA), Médéric Henry (Le Plessis-Robinson), Quentin Jouffroy (Narbonne)Earvin Ngapeth (Modène/ITA), Kevin Tillie (Varsovie, POL), Trevor Clevenot (Jastrzesbski/POL), Yacine Louati (Fenerbahçe/TUR)Jenia Grebennikov (Zenit Saint-Pétersbourg/RUS), Benjamin Diez (Tours)