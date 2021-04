Laurent Tillie compte faire une large revue d’effectif. A peine revenu du Japon, où il a mené les Panasonic Panthers en finale du championnat local, le sélectionneur de l’équipe de France masculine de volleyball compte se donner tous les moyens de bien terminer ses neuf saisons à la tête des Bleus. Organisée à Rimini du 28 mai au 27 juin, la phase finale de la Ligue des Nations de volleyball (VNL) offrira au staff des Bleus l’opportunité de voir un maximum de joueurs, les Tricolores devant disputer pas moins de quinze matchs en un peu moins de quatre semaines avant les demi-finales et la finale prévus les 26 et 27 juin. A cette fin, c’est une liste de 24 joueurs qui a été dévoilée par le sélectionneur national, qui cédera sa place à Bernardinho à l’issue des prochains Jeux Olympiques.

Des nouveaux et deux retours pour la VNL

Une liste qui fait la part belle à un souffle de jeunesse. En effet, le réceptionneur de Toulouse Pierre Derouillon et son coéquipier pointu Théo Faure, les passeurs Léo Meyer, qui évolue à Nantes-Rezé, et Thomas Gill, venant de Montpellier, le central narbonnais Moussé Gueye, le pointu des Osaka Blazers Sakai ainsi que le libéro parisien Benjamin Diez font leur première apparition au sein du groupe France pour cette édition 2021 de la VNL. Tous deux absents pour le Tournoi de Qualification Olympique disputé par les Bleus en janvier 2020, le pointu d’Al-Arabi Stephen Boyer et le réceptionneur-attaquant de Piacenza Trévor Clévenot font leur retour en vue des Jeux Olympiques. Un groupe qui sera rassemblé à partir du 12 mai à Mulhouse mais les joueurs arriveront en deux vagues, le 12 mai puis le 17 mai pour permettre à tous d’avoir un temps de repos à l’issue de leur saisons respectives en club.



La liste des joueurs attendus le 12 mai

Passeurs : Léo Meyer (Nantes-Rezé), Thomas Gill (Montpellier)

Centraux : Kévin Le Roux (Berlin/ALL), Moussé Gueye (Narbonne), Gildas Prévert (Paris)

Pointus : Stephen Boyer (Al Arabi/QAT), Théo Faure (Toulouse),

Réceptionneurs-attaquants : Julien Lyneel (Berlin/ALL, Timothée Carle (Berlin/ALL), Pierre Derouillon (Toulouse)

Libéro : Benjamin Diez (Paris)



La liste des joueurs attendus le 17 mai

Passeurs : Benjamin Toniutti (Kedzierzyn-Kozle/POL), Antoine Brizard (Zenit Saint-Pétersbourg/RUS)

Centraux : Barthélémy Chinenyeze (Vibo Valentia/ITA), Nicolas Le Goff (Montpellier), Daryl Bultor (Tourcoing)

Pointu : Jean Patry (Milan/ITA), Jhon Wendt (Sakai/JAP)

Réceptionneurs-attaquants : Earvin Ngapeth (Zenit Kazan/RUS), Kevin Tillie (Top Volley Cisterna/ITA), Yacine Louati (Jastrzebski Wegiel/POL), Trévor Clevenot (Piacenza/ITA), Thibault Rossard (Vibo Valentia/ITA)

Libéro : Jenia Grebennikov (Modène/ITA)