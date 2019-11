Transat Jacques-Vabre: Dalin et Eliès sacrés en Imoca

Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia) ont remporté, dans la nuit de samedi à dimanche, la Transat Jacques-Vabre dans la catégorie des Imoca.

Les deux hommes sont arrivés à Salvador de Bahia, au Brésil, à 21h23 heure locale, soit 13 jours, 12 heures et 8 minutes après leur départ du Havre.

"C’est ma plus belle victoire ! C'est une course avec laquelle j’ai grandi, qui m’a fait rêver dès que je sortais du collège et allais sur les bassins admirer les bateaux au Havre !", a réagi Dalin, alors qu’Eliès, déjà titré sur la Jacques-Vabre en 2013 (Multi50) et 2017 (Imoca), apprécie "vraiment ce moment unique, même si c’est la troisième !"