Contrainte de déclarer forfait samedi pour la finale du tournoi de Cincinnati en raison d'une blessure à la cuisse gauche, Naomi Osaka était bien présente sur le court pour son premier tour de l'US Open contre sa compatriote Misaki Doi, et elle s'est imposée 6-2, 5-7, 6-2 en 2h03. L'ancienne n°1 mondiale a déroulé dans le premier set en breakant deux fois, avant de perdre le deuxième en craquant sur la fin alors qu'elle était revenue de 1-2 à 5-5. Mais elle a repris ses esprits en déroulant à nouveau dans la dernière manche. Prochaine adversaire : l'Italienne Camila Giorgi. Son adversaire au troisième tour pourrait être Anastasija Sevastova, qui a éliminé la jeune prodige américaine Coco Gauff (51eme mondiale à 16 ans) en trois sets. De nombreuses têtes de série son passées durant la deuxième partie de cette première journée : Petra Martic (n°8), Elena Rybakina (n°11), Alison Riske (n°13), Anett Kontaveit (n°14), Dayana Yastremska (n°19), Yulia Putintseva (n°23), Magda Linette (n°24) et Jennifer Brady (n°28). En revanche, la tête de série n°32, Rebecca Peterson, a été éliminée en deux sets par Kirsten Flipkens.

Sevastova remporte un long rallye et le match contre Gauff :

Pliskova pour Garcia



L'histoire retiendra que la première victoire d'un match de l'US Open organisé à huis clos est revenue à Marketa Vondrousova. La Tchèque a battu Greet Minnen en à peine plus d'une heure pour rejoindre le deuxième tour (6-1, 6-4). La tête de série numéro 12 n'a pas été perturbée par le contexte. Elle a mené pendant l'intégralité de la rencontre, ne perdant qu'un jeu de service à la moitié du deuxième set. Karolina Pliskova n'a pas été aussi sereine mais elle a assuré l'essentiel, la qualification pour un deuxième tour face à Caroline Garcia (6-4, 6-2). La tête de série numéro 1 a été breakée sur le premier jeu du match face à Anhelina Kalinina. Une simple alerte. Le débreak qui a suivi a lancé la numéro 3 mondiale vers le succès. Une fois qu'elle a trouvé son rythme, la Tchèque n'a laissé aucune chance à la 145eme du classement WTA. Le deuxième set plié en 20 minutes en est la preuve.

Kerber et Kvitova au rendez-vous



Angelique Kerber a aussi été secouée mais elle a pris le meilleur sur Ajla Tomjanovic (6-4, 6-4). 1h30 a été nécessaire à l'Allemande pour écarter l'Australienne. Après un début de match désordonnée, la joueuse qui s'est imposée à Flushing Meadows en 2016 a fait les efforts nécessaires pour pousser son adversaire à la faute. Dans le même temps, Petra Kvitova s'est imposée avec autorité sur Irina Begu (6-3, 6-2). Sa victoire en à peine plus d'une heure n'a souffert d'aucune contestation possible. Malgré quelques fautes directes qui étaient évitables, la numéro 12 mondiale a dominé dans tous les domaines du jeu. Deux joueuses classées en-dehors du top 100 se sont qualifiées pour le deuxième tour : Aliaksandra Sasnovich qui a renversé Francesca Di Lorenzo en sauvant une balle de match au passage (2-6, 7-6(6), 6-0) et Varvara Gracheva qui a pris le meilleur sur Paula Badosa (6-4, 7-5).



(Avec N.K.)



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



1er tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) bat Kalinina (UKR) : 6-4, 6-0

Garcia (FRA) bat Paolini (ITA) : 6-3, 6-2

Bellis (USA, WC) bat Korpatsch (ALL) : 6-7 (13), 6-3, 6-2

Brady (USA, n°28) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 6-2



Kerber (ALL, n°17) bat Tomljanovic (AUS) : 6-4, 6-4

Friedsam (ALL) bat Dolehide (USA): 6-2, 6-2

Li (USA) bat Rus (PBS) : 6-4, 2-6, 6-1

Riske (USA, n°13) bat Maria (ALL) : 6-3, 6-2



Vondrousova (RTC, n°12) bat Minnen (BEL) : 6-1, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Di Lorenzo (USA) : 2-6, 7-6(6), 6-0

Lapko (BIE) bat Golubic (SUI) : 6-1, 6-7 (2), 6-2

Putintseva (KAZ, n°23) bat Montgomery (USA, WC) : 6-1, 6-3



Mladenovic (FRA, n°30) bat Baptiste (USA, WC) : 7-5, 6-2

Gracheva (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 7-5

Bondarenko (UKR) bat Kiick (USA, WC) : 3-6, 6-3, 6-1

Martic (CRO, n°8) bat Martincova (RTC) : 5-7, 6-4, 6-4



Osaka (JAP, n°4) bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2

Giorgi (ITA) bat Van Uytvanck (BEL) : 2-6, 6-1, 7-5

Kostyuk (UKR) bat Kasatkina (RUS) : 6-1, 6-2

Sevastova (LET, n°31) bat Gauff (USA) : 6-3, 5-7, 6-4



Linette (POL, n°24) bat Inglis (AUS) : 6-1, 4-6, 6-4

Kovinic (MNE) bat Cabrera (AUS) : 6-4, 3-6, 6-2

Juvan (SLO) bat Arconada (USA) : 6-4, 7-6 (2)

Kontaveit (EST, n°14) bat Collins (USA) : 5-7, 6-2, 6-2



Rybakina (KAZ, n°11) bat Zavatska (UKR) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Khromacheva (RUS) : 6-2, 6-2

Brengle (USA) bat Rodionova (AUS) : 6-2, 6-2

Yastremska (UKR, n°19) bat Sharma (AUS) : 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2)



Flipkens (BEL) bat Peterson (SUE, n°32) : 7-6 (1), 6-4

Pegula (USA) bat Bouzkova (RTC) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)

Kozlova (UKR) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 7-5

Kvitova (RTC, n°6) bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2



Keys (USA, n°7) - Babos (HON)

Teichmann (SUI) - Bolsova (ESP)

Davis (USA) - Cornet (FRA)

Bonaventure (BEL) - Zhang (CHN, n°25)



Vekic (CRO, n°18) - Kr.Pliskova (RTC)

Tig (ROU) - Nara (JAP)

Pironkova (BUL) - Samsonova (RUS)

Hibino (JAP) - Muguruza (ESP, n°10)



Sakkari (GRE, n°15) - Voegele (SUI)

Pera (USA) - Diyas (KAZ)

Vikhlyantseva (RUS) - Scott (USA, WC)

Tomova (BUL) - Anisimova (USA, n°26)



Stephens (USA, n°26) - Buzarnescu (ROU)

Diatchenko (RUS) - Govortsova (BIE)

Gasparyan (RUS) - Puig (PCO)

Ahn (USA) - S.Williams (USA, n°3)



Sabalenka (BIE, n°5) - Dodin (FRA)

Azarenka (BIE) - Haas (AUT)

Vickery (USA, WC) - Townsend (USA)

Swiatek (POL) - Kudermetova (RUS, n°29)



Muchova (RTC, n°20) - V.Williams (USA)

Kalinskaya (RUS) - Stojanovic (SER)

Cirstea (ROU) - McHale (USA)

Watson (GBR) - Konta (GBR, n°9)



Mertens (BEL, n°16) - Siegemund (ALL)

Liu (USA, WC) - Sorribes Tormo (ESP)

Kuzmova (SLQ) - McNally (USA)

Clijsters (BEL, WC) - Alexandrova (RUS, n°21)



Jabeur (TUN, n°27) - Kawa (POL)

Siniakova (RTC) - Kanepi (EST)

Zvonareva (RUS) - Fernandez (CAN)

Wickmayer (BEL) - Kenin (USA, n°2)