La Française, de 28 ans n'a jamais réussi à se libérer de la pression ni à mettre en place son jeu agressif. De son côté, Jabeur (28 ans) jouera sa seconde finale majeure d'affilée après celle de Wimbledon. Ce sera contre la Polonaise Iga Swiatek (N.1 mondiale) ou la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e). "C'est génial ! Après Wimbledon (défaite en finale contre Elena Rybakina, ndlr), j'avais beaucoup de pression et je suis vraiment soulagée d'avoir confirmé mes résultats. La saison sur dur avait un peu mal commencé, mais je suis très heureuse d'être en finale", a commenté la Tunisienne.Garcia est apparue très tendue dès son entrée sur le court Arthur-Ashe, contrairement à ce qu'elle avait laissé paraître lors des précédents tours.

Et elle ne s'est jamais libérée. Détentrice du record d'aces sur la saison (316 avant la demie) et du tournoi cette année (30 avant la demie) elle n'en a réussi que 2 (tous au second set) contre 8 pour Jabeur. Et elle a commis un total de 23 fautes directes (contre 15 pour son adversaire). La Lyonnaise a laissé échapper la première manche d'entrée en manquant totalement son premier jeu de service (quatre fautes directes) pour concéder le break. Au contraire, Jabeur a débuté par deux aces et remporté son premier jeu de service pour mener 2-0. La Française a ensuite décroché son premier et seul jeu de la manche, qu'elle a offerte à son adversaire sur une 14e faute directe (contre 5 pour la Tunisienne dans ce premier set). Dans la seconde manche, Jabeur a réussi le break pour mener 3-1 et a ensuite conservé son avantage jusqu'au bout.

Malgré les injonctions de son père "Mets la pression" en lui faisant signe d'avancer dans le court, Garcia n'a pas réussi à mettre son jeu en place. Ce jeu qui lui avait permis d'aligner une série de 13 victoires consécutives depuis le premier tour des qualifications de Cincinnati où elle a remporté le 10e titre de sa carrière juste avant de venir à New York. Encore classée 79e mondiale en mai, l'ancienne N.4 retrouvera lundi le Top10 à la 10e place. "Je savais qu'elle jouait un tennis incroyable et qu'elle mettait beaucoup de pression sur son adversaire. Ca n'a pas été facile pour moi, mais j'étais tellement bien préparée mentalement...", a expliqué Jabeur. Quant à la suite, la Tunisienne a reconnu en souriant qu'elle espérait que Swiatek et Sabalenka se déchireraient "pendant cinq heures". Et c'est la première qu'elle défiera en finale samedi.