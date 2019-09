Cori Gauff, 15 ans et phénomène du tennis américain et mondial, a logiquement vu son parcours à l'US Open s'arrêter samedi au stade des 16e de finale. Gauff a été balayée en deux manches (6-3, 6-0) et 1h07 de jeu par la numéro un mondiale Naomi Osaka. La Japonaise de 21 ans, tenante du titre, affrontera la Suissesse Belinda Bencic (12e mondiale) au prochain tour. Cette dernière a profité de l'abandon de l'Estonienne Anett Kontaveit, malade, pour avancer dans le tableau.