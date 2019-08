Sérieux lors de son premier tour face à Albert Romas-Vinalos (7-6 (2), 6-4, 6-3) , Gaël Monfils a cette fois été expéditif contre Marius Copil, son adversaire du deuxième tour à l’US Open. Dominateur dans tous les compartiments, le Français a passé un début de soirée des plus tranquilles, s’imposant au final 6-3, 6-2, 6-2 en seulement 1h23. Le Parisien, rarement inquiété sur ses engagements, s’est notamment simplifié la tâche en convertissant 6 de ses 9 balles de break.

"Le premier set, j'aurais pu servir un peu mieux mais après j'ai très bien joué. J'ai été agressif, j'ai bien bougé, bien retourné", s’est-il réjoui à l’issue de la rencontre au micro du speaker. "Et je me suis amusé. J'adore l'atmosphère ici", a-t-il ajouté à destination d’un public new yorkais qui lui rend bien. Le n°1 tricolore, tête de série n°13 à l’US Open, fait certes ce qu’il faut pour séduire son assistance.

Place à Shapovalov

En atteste sa balle de match face à Marius Copil. Profitant d’une remise en hauteur désespérée du Roumain, le Parisien a en effet claqué un smash après un improbable 360° que les New Yorkais ont davantage l’habitude de voir au Barclays Center ou au Madison Square Garden, théâtre des matches des Nets et des Knicks. Une envolée conclue sur les fesses, le Français manquant quelque peu sa réception. Sans conséquence néanmoins. "Je l'ai un peu manqué, je dois être honnête mais il fallait que je le tente, j'aime ça et j'espère que vous aussi", a-t-il lancé à un public forcément sous le charme.

Gaël Monfils n’aura sans doute pas l’occasion de faire autant de facéties lors de son troisième tour où il a rendez-vous avec Dennis Shapovalov, particulièrement impressionnant lors de ces deux premiers matches à New York. Après n’avoir fait qu’une bouchée de son compatriote Félix Auger-Aliassime, le Canadien a tranquillement dominé Henri Laaksonen, 6-4, 7-6(2), 6-2.