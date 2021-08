En délicatesse avec son genou droit, Roger Federer n'est plus apparu sur le circuit ATP depuis son quart de finale perdu à Wimbledon contre le Polonais Hubert Hurkacz. Le Suisse était-il déjà diminué lors de cette déconvenue ? La réponse est affirmative. Il avait perdu en trois sets, concédant un cinglant 6-0 lors de la 3eme manche. "Je me suis blessé pendant la saison sur gazon à Wimbledon" a reconnu l'ex-numéro un mondial ce dimanche dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. "Pour aller mieux je dois me faire opérer et j'ai décidé de le faire" a par la suite poursuivi le natif de Bâle.

Non à l'US Open, un retour envisagé plus tard ?

Confiant quant à un retour à la compétition, Roger Federer a néanmoins reconnu qu'il "sera out pour plusieurs mois et que ce sera difficile bien sûr". Mais conscient de l'importance de cette opération à ce genou qui lui a causé tant de tourments au cours de sa carrière, le champion désire avant tout "être en bonne santé, être en mesure de courir plus tard et se donner une chance de revenir à la compétition" selon ses propres termes exprimés dans la langue de Shakespeare. Mais le doute subsiste quant à un éventuel retour au plus haut niveau.







Légende vivante du tennis, le Suisse est régulièrement handicapé par les blessures. Il a disputé 19 rencontres en 2020 et 2021, les deux années civiles cumulées. Alors qu'il avait laissé planer le doute jusqu'à présent, c'est désormais officiel Roger Federer tire une croix sur le prochain US Open qui démarre le 30 août prochain, ainsi que sur la fin de saison. Cette nouvelle longue absence pourrait provoquer une fin de carrière non désirée. "Je suis réaliste, je sais à quel point il est difficile de revenir à cet âge d'une opération chirurgicale" a-t-il confié de de son propre aveu avant d'avancer qu'il demeurera "actif durant sa convalescence" afin de mettre toutes les chances de son côté. Verdict en 2022...