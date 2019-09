"Si quelqu’un m’avait dit, il y a un an, que je serai aujourd’hui en finale de l’US Open, je l’aurais traité de fou." 178e mondiale fin 2018, Bianca Andreescu revient de loin. Et la jeune Canadienne (19 ans) est allée chercher son destin. Opposée, jeudi soir à New York, à Belinda Bencic en demi-finale du Grand Chelem américain, elle a dû batailler pour s’imposer en deux sets et 2h12 de jeu (7-6[3], 7-5).

Dans la première manche, elle a ainsi écarté six balles de break, dont une balle de set, mais l’a finalement emporté au jeu décisif. Et l’actuelle 15e joueuse au classement WTA, victorieuse cette année à Indian Wells et Toronto, s’est ensuite retrouvée menée 5-2 dans le deuxième acte. Avant de gagner cinq jeux consécutivement pour devenir la deuxième Canadienne de l’histoire, après Eugenie Bouchard à Wimbledon en 2014, à atteindre une finale de Majeur.

"Je crois que c’est là que je joue mon meilleur tennis. Quand je suis dos au mur, je pense que je suis juste ultra concentrée", soufflait-elle ensuite, après ce scénario "surréaliste. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Jouer la finale de l’US Open contre Serena, c’est un rêve qui se réalise. C’est fou, c’est fou !" Eliminée au premier tour des qualifications l’an dernier, elle mesure le chemin parcouru et défiera en finale Serena Williams, facile contre Svitolina (6-3, 6-1), qui avait remporté le premier de ses 23 titres du Grand Chelem en 1999 à New York. Soit quelques mois avant la naissance d’Andreescu…