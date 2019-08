Evidemment programmé sur le Court Arthur Ashe lors de la troisième journée de l’US Open, Novak Djokovic n’a eu que faire de la pluie qui s’est abattue à New York ce mercredi. A l’instar de Roger Federer, le Serbe a en effet évolué sous le toit du court aux 22 500 places. De quoi lui permettre de rallier comme attendu le troisième tour du majeur américain.

Et deux jours après une entrée en matière convaincante face à Roberto Carballes-Baena (6-4, 6-1, 6-4), le numéro un mondial l’a de nouveau emporté en trois sets contre Juan Ignacio Londero (6-4, 7-6 (3), 6-1). Le tenant du titre à New York ne s’en est pas moins fait quelques frayeurs au cours de la rencontre, l’Argentin se procurant une balle de break à 3-2 en sa faveur dans la première manche puis menant 3-0, double break dans le deuxième set.

Je vais probablement congeler mon bras pour les 48 prochaines heures Novak Djokovic

La raison des difficultés du Serbe face au 56e joueur mondial ? Une épaule gauche douloureuse que le natif de Belgrade s’est fait manipuler à plusieurs reprises au cours de la rencontre et qui l’empêchait manifestement d’évoluer à son niveau habituel, le gênant notamment sur son lancer de service et son revers à deux mains.

Novak Djokovic l’a confirmé sans peine à l’issue de la rencontre. "Mon épaule a perturbé mon service et mon revers mais évidemment je ne veux pas trop parler de tout ça et préfère féliciter Londero pour le super tennis qu'il a pratiqué", a-t-il ainsi confié au speaker à la fin du match, se montrant réservé pour la suite. "Quand vous évoluez avec une douleur, il faut essayer de trouver un chemin pour s'en sortir. Ce n'est pas la première fois que j'ai ce genre de défi à relever. Je vais probablement congeler mon bras pour les 48 prochaines heures et on verra ce qui arrivera...", a-t-il ajouté dans des propos relayés par L’Equipe.