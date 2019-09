Zverev stoppé par Schwartzman

Nouvel échec en Grand Chelem pour Alexander Zverev. L'Allemand a été stoppé en huitièmes de finale de l'US Open, vaincu en trois sets par Diego Schwartzman (3-6, 6-2, 6-4, 6-3).

Entamé par un début de tournoi difficile, avec que des matches à rallonge, le n°6 mondial passé à côté de son sujet, commettant 17 doubles fautes et 65 fautes directes.

L'Argentin s'offre ainsi son troisième quart de finale en Grand Chelem. Il sera opposé à Rafael Nadal ou Marin Cilic.

Die-GO! @dieschwartzman defeats Zverev and books his spot in the #USOpen QF!



He awaits the winner of Nadal/Cilic... pic.twitter.com/NRIsnxIHB3