WTA - US Open : Bertens probablement absente

Après Ashleigh Barty, Simona Halep et Elina Svitolina, une autre membre du top 10 du classement WTA devrait manquer à l'appel à l'US Open. En effet, deux semaines après avoir répondu par un simple « non » à la question si elle envisageait de se rendre à New York, Kiki Bertens en a rajouté une couche. Du moins, le staff de la Néerlandais a confirmé la très probable absence de la numéro 7 mondiale à Flushing Meadows. « Dans l'état actuel des choses, avec ces conditions et ces circonstances, nous n'y allons pas. Il faudrait que les conditions s'améliorent soudainement beaucoup dans les semaines à venir », a confié Remko de Rijke, le préparateur physique de la joueuse, dans des propos repris par L'Equipe. Pour autant, Bertens n'est pas encore officiellement forfait car elle figure toujours parmi la liste des engagés à Cincinnati. Une décision officielle ne devrait plus tarder à intervenir. Du coup, Naomi Osaka pourrait se sentir bien seule à New York...