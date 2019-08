Williams-Sharapova d'entrée

Le tirage au sort de l'US Open, jeudi, a réservé une affiche monumentale au premier tour: Serena Williams contre Maria Sharapova, comme au bon vieux temps ! L'Américaine de 37 ans et la Russe de 32 ans se défieront pour la première fois à New York. Caroline Garcia affrontera elle Ons Jabeur, avant peut-être la n°3 mondiale Karolina Pliskova au troisième tour. Kristina Mladenovic se coltinera elle Angelique Kerber et pourrait retrouver ensuite Fiona Ferro, si celle-ci se défait de Daria Gavrilova. Pauline Parmentier, si elle bat Anastasia Pavlyuchenkova au premier tour, jouerait ensuite probablement face à Kiki Bertens.

Les quarts de finale théoriques: Naomi Osaka (1)-Kiki Bertens (7) ; Simona Halep (4)-Petra Kvitova (6) ; Karolina Pliskova (3)-Elina Svitolina (5) ; Ashleigh Barty (2)-Serena Williams (8). Le premier tour des Françaises: Alizé Cornet-Jessica Pegula ; Pauline Parmentier-Anastasia Pavlyuchenkova ; Angelique Kerber (14)-Kristina Mladenovic ; Fiona Ferro-Daria Gavrilova ; Caroline Garcia (27)-Ons Jabeur ; Kristyna Pliskova-Diane Parry (WC).