Williams-Sharapova, comme au bon vieux temps

Le tableau féminin

Il en faut beaucoup, et ce depuis de nombreuses années malheureusement, pour qu'on parle du tennis féminin avant le masculin. Alors, les déesses du tirage au sort ont frappé le plus fort possible pour l'US Open: Serena Williams face à Maria Sharapova, le "clasico", d'entrée de jeu ! L'Américaine mène 19 victoires à trois et en a enchaîné 18 de suite de 2005 à 2016, avant un forfait lors de leur dernière opposition qui devait avoir lieu au troisième tour de Roland-Garros l'année dernière. Elles ne se sont encore jamais rencontrées à New York.

Les quarts de finale théoriques: Naomi Osaka (1)-Kiki Bertens (7) ; Simona Halep (4)-Petra Kvitova (6) ; Karolina Pliskova (3)-Elina Svitolina (5) ; Ashleigh Barty (2)-Serena Williams (8).

Le premier tour des Françaises: Alizé Cornet-Jessica Pegula ; Pauline Parmentier-Anastasia Pavlyuchenkova ; Angelique Kerber (14)-Kristina Mladenovic ; Fiona Ferro-Daria Gavrilova ; Caroline Garcia (27)-Ons Jabeur ; Kristyna Pliskova-Diane Parry (WC).

Le tableau masculin

Si revanche de la finale de Wimbledon il y a, ce sera en demies: Novak Djokovic et Roger Federer sont dans la même partie. Beaucoup de Français se retrouvent dans la moitié de Rafael Nadal. On pourrait avoir deux duels bleus au deuxième tour, avec Gael Monfils contre Ugo Humbert (comme à Wimbledon, où "Monf" avait abandonné) et Lucas Pouille face à Adrian Mannarino. Un deuxième tour qui pourrait faire mal, avec potentiellement Karen Khachanov pour Jo-Wilfried Tsonga, Stefanos Tsitsipas ou Andreï Rublev pour Gilles Simon, et Stan Wawrinka pour Jeremy Chardy. Benoit Paire espère Alexander Zverev en 16e, et pourquoi pas Dominic Thiem en huitièmes pour Gael Monfils.

Les quarts de finale théoriques: Novak Djokovic (1)-Daniil Medvedev (5) ; Roger Federer (3)-Kei Nishikori (7) ; Dominic Thiem (4)-Stefanos Tsitsipas (8) ; Alexander Zverev (6)-Rafael Nadal (2)

Le premier tour des Français: Hubert Hurkacz-Jeremy Chardy ; Brayden Schnur-Benoit Paire (29) ; Jo-Wilfried Tsonga-Tennys Sandgren ; Adrian Mannarino-Daniel Evans ; Philipp Kohlschreiber-Lucas Pouille (25) ; Corentin Moutet-David Goffin (15) ; Gael Monfils (13)-Albert Ramos ; Ugo Humbert-Marius Copil ; Bjorn Fratangelo-Gilles Simon ; Antoine Hoang (WC)-Leonardo Mayer ; Matteo Berretini-Richard Gasquet.