US Open : Zverev pessimiste à propos de son éventuelle participation

On l'avait quitté sur un fauteuil roulant puis des béquilles le 3 juin dernier après sa grave blessure à la cheville droite en demi-finales de Roland-Garros contre Rafael Nadal et ce cri de douleur tout aussi terrible qui avait glacé tout le public du court central Philippe-Chatrier ce jour-là. Deux mois après, Alexander Zverev, remis de sa déchirure des trois ligaments externes - verdict de cette effroyable entorse en bout de course qui avait ruiné les espoirs de l'Allemand, pourtant auteur d'un match fantastique contre l'Espagnol et futur vainqueur une fois de plus Porte d'Auteuil - a repris l'entraînement, la semaine dernière. En le retrouvant sur un court, les supporters du numéro 2 mondial se sont immédiatement pris à rêver de revoir leur idole à l'œuvre à la fin du mois à l'occasion de l'US Open (29 août au 11 septembre). Mais à entendre les propos de Zverev jeudi lors d'un point presse organisé à Hambourg, il paraît peu probable que le demi-finaliste de la saison passée et finaliste l'année d'avant (2020) puisse défendre ses chances à New York.

Zverev davantage confiant pour la Coupe Davis L'intéressé s'est d'ailleurs montré pessimiste quant à une éventuelle participation, mais sans pour autant tirer encore définitivement un trait sur sa présence. "Évidemment, je vais encore essayer pour être présent à l'US Open, même si ça sera très très court", a avoué l'Allemand, pour qui il semble plus raisonnable de tabler sur un retour mi-septembre pour disputer la phase finale de Coupe Davis, d'autant qu'elle se déroulera dans cette même ville d'Hambourg, sur ses terres. En ce qui concerne ses premières sensations, le dauphin au classement de Daniil Medvedev, qui aurait pu prendre les commandes en cas de dénouement rêvé à Paris, a assuré qu'il n'avait ressenti aucune douleur à cette cheville droite dont il a dû se faire opérer, avant de suivre un long protocole de rééducation. De quoi pouvoir maintenant espérer reprendre bientôt la compétition. Mais probablement pas à New York.