US Open : Wawrinka a « de gros doutes »

Ce vendredi, l’ATP et la WTA ont annoncé, sans grande surprise, la prolongation de la suspension de leur saison jusqu’au 31 juillet, pour cause de pandémie de coronavirus. D’ici la mi-juin, les deux instances communiqueront sur la tenue des tournois de préparation à l’US Open (Washington, Toronto, Cincinnati et Winston-Salem pour les hommes, San José, Washington, Cincinnati et Albany pour les femmes), et d’ici fin juin, on saura si le tournoi du Grand Chelem new-yorkais pourra avoir lieu du 31 août au 13 septembre, comme prévu.

"J’ai des gros doutes concernant l’US Open, et même pour la fin de saison"

Interviewé par la chaîne suisse RTS, Stan Wawrinka (35 ans, 17eme) a confié qu’il avait de gros doutes sur la tenue de l’US Open, un tournoi qu’il avait remporté en 2016. « Je n’ai pas plus de nouvelles que vous quant à la suite de la saison. Je lis la presse, ou Twitter, ou Instagram. Pour l’instant, le déconfinement se passe doucement, il faut voir ce qu’il va se passer pendant les prochaines semaines pour avoir une idée sur le long terme. Pour moi, dans ma tête, c’est clair que ce n’était pas possible de jouer avant août. J’ai des gros doutes concernant l’US Open, et même pour la fin de saison ». Le président de l’ATP Andrea Gaudenzi s’est dit confiant quant à la tenue de la suite de la saison, mais le tennis ayant la spécificité de se jouer aux quatre coins du monde avec des joueurs de toutes les nationalités, la reprise sera plus difficile à mettre en place que dans d’autres sports.