US Open : Une dernière invitation en double pour les sœurs Williams

Serena and Venus on the same court.

The 2x #USOpen women's doubles champions have accepted a wild card.



Les sœurs Williams ensemble, un première depuis 2018

Serena Williams entend profiter à fond des derniers jours de sa carrière. Alors que l’ancienne numéro 1 mondiale a confirmé qu’elle raccrochera sa raquette au terme de l’édition 2022 de l’US Open, elle a vu les organisateurs de la dernière levée du Grand Chelem lui accorder une invitation pour le tournoi de double féminin. Alors qu’elle affrontera la Monténégrine Danka Kovinic au premier tour du simple dames, avant un potentiel duel face à la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit au deuxième tour, Serena Williams pourra faire la paire une dernière fois avec sa sœur aînée Venus. Un duo très attendu qui fait partie des sept paires, toutes à 100% américaines, qui ont obtenu le précieux sésame, à l’image de CoCo Vandeweghe et Hailey Baptiste, qui feront respectivement équipe avec Robin Montgomery et Whitney Osuigwe.Serena et Venus Williams seront engagées ensemble dans un tournoi pour la première fois en Grand Chelem depuis une défaite en huitièmes de finale lors de l’édition 2018 de Roland-Garros. Alors qu’elles ont gagné ensemble la bagatelle de quatorze tournois majeurs, les sœurs Williams vont s’offrir une dernière danse lors de l’US Open, tournoi qu’elle ont remporté à deux reprises, d’abord en 1999, quelques mois après un premier succès à Roland-Garros face à Martina Hingis et Anna Kournikova, puis en 2009. Après huit ans d’absence, elles se voient offrir la chance de boucler la boucle. S’il n’y aura sans doute pas l’ambition d’aller chercher un dernier titre six ans après leur sacre à Wimbledon, elles auront à coup sûr l’envie de bien faire devant leurs supporters.