US Open : Un premier cas positif de coronavirus à New York

Nouveau coup dur pour la tournée américaine de tennis. Alors que de nombreux joueurs ont déjà annoncé faire l'impasse sur les deux tournois, comme Simona Halep et Belinda Bencic dernièrement, un cas de coronavirus a été détecté dans la bulle new-yorkaise. En effet, à quelques jours du début du tournoi de Cincinnati, délocalisé à New York à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde, l'USTA a annoncé ce mardi qu'une personne, qui n'est pas un joueur ou un membre de l'entourage d'un joueur, avait été testée positive au Covid-19 dans l'environnement contrôlé du Centre national Billie Jean King. Ainsi, à Flushing Meadows, après 1 400 tests effectués, un premier cas positif a donc été signalé lors d'une seconde batterie de tests, réalisée 48 heures après un premier résultat négatif. Bien qu'asymptomatique, cette personne va désormais devoir rester en quarantaine pendant une dizaine de jours minimum. Suite à ce premier cas, une enquête est actuellement en cours pour tenter d'identifier les personnes qui ont pu avoir un contact avec le malade. Pour rappel, Cincinnati doit débuter le 22 août et l'US Open le 31.