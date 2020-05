US Open : Un plan drastique annoncé

Verra-t-on la tenue de l'US Open 2020 du 24 août au 13 septembre prochains et sur le site habituel de New York, comme c'était initialement prévu ? Rien n'est moins sûr, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit à travers le monde et qui a notamment mis la petite balle jaune à l'arrêt, au moins jusqu'au 1er août prochain. Toutefois, les Etats-Unis poussent pour pouvoir organiser leur Grand Chelem. Stacey Allaster, la directrice exécutive en charge du tennis professionnel à l'USTA, soit la Fédération nationale, a fait des propositions, auprès d'AP, pour que le célèbre tournoi puisse, tout de même, avoir lieu, au moins à huis clos.

Des prises de température quotidiennes

Des tests pour détecter le coronavirus et des prises quotidiennes des températures ont été soumis, ainsi que des vols pour transporter les différents joueurs concernés pour ensuite centraliser leurs logements respectifs, un nombre limité des accompagnateurs en provenance d'Europe, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient, un nombre limité d'officiels sur tous les courts ainsi qu'une interdiction d'accès aux vestiaires lors des entraînements mais une autorisation d'y pénétrer avant le début des rencontres. La dirigeante canadienne a ainsi notamment déclaré : « L'objectif principal est d'atténuer les risques. Nous n'avons pris aucune décision. Nous continuons à être, je dirais, à 150% concentrés sur la mise en place d'un environnement sûr pour la tenue de l'US Open au Billie Jean King National Tennis Center à nos dates. L'idée d'un lieu alternatif ou d'autres dates, nous avons la responsabilité de les étudier, mais elles n'ont pas beaucoup d'importance actuellement. Une annonce devrait intervenir entre mi et fin juin. » Le rendez-vous est donc pris.