US Open : Tout positif au coronavirus sera éliminé !

L'US Open doit désormais démarrer dans un peu plus d'un mois, le 31 août exactement à Flushing Meadows. Alors, même si les doutes sont de plus en plus importants quant à la réelle tenue du tournoi du Grand Chelem américain, les organisateurs sont bien obligé de s'affairer. Ainsi, ils ont fait parvenir aux joueurs le détail du protocole sanitaire imaginé, révélé par le joueur en fauteuil Stéphane Houdet (pour France TV Sport) : "Ils vont construire une bulle sanitaire. Quand on arrive, on est testés, puis isolé jusqu’à la réception des tests. Donc environ 24 heures. Il faut savoir qu’on ne peut rentrer sur le territoire qu’avec une autorisation du gouvernement et de l’USTA. Il faut qu’on arrive suffisamment en avance pour faire deux tests."

Houdet : "Si tu t'entraînes, tu deviens un personnage à risque"

Le quadruple vainqueur du tournoi détaille aussi une procédure beaucoup plus liée au sportif, et pour le moins cruciale : "Tous les joueurs positifs sont éliminés durant le tournoi." Avant un match, et ce à n'importe quel stade de la compétition et évidemment quel que soit son rang, un joueur ou une joueuse pourrait donc perdre pour raison sanitaire. Et en entraîner d'autres... "Si quelqu’un est déclaré positif, un protocole est mis en place et on lance un système de cas contacts, précise encore Houdet. Si tu t’entraînes avec un gars, tu deviens un personnage à risque. Et si le cas est positif, tu es isolé dix jours et tu ne peux pas partir de la bulle." Conclusion de Houdet face à tant de précautions : "Je pense qu’il y va y avoir des annulations supplémentaires."