US Open : Rafael Nadal n'en sera pas

C'est un forfait de poids. En effet, ce mardi soir, via ses réseaux sociaux, Rafael Nadal a annoncé qu'il ne se rendra pas à l'US Open. Une édition 2020 pas totalement confirmée, mais qui doit se tenir du 31 août au 14 septembre prochains. Pour justifier cette décision, l'Espagnol met en avant la situation sanitaire actuelle aux Etats-Unis. En effet, le pays est le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le reste de la planète. De plus, ce qui a également convaincu le Majorquin de renoncer au Grand Chelem américain, c'est le calendrier imposé par l'ATP après les multiples annulations et autres reports de cette année 2020, consécutifs au Covid-19. Ces deux éléments combinés l'ont donc amené à prendre cette décision, « après mûre réflexion ».

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.

Nadal : « Pour le moment, je préfère ne pas voyager »

Via son compte Twitter officiel, Rafael Nadal, tenant du titre de l'US Open et vainqueur également en 2010, 2013 et 2017, a ainsi écrit : « Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas jouer l'US Open cette année. La situation dans le monde est très compliquée, les cas de Covid-19 augmentent, il semble que nous n'en ayons toujours pas le contrôle. Nous savons que le calendrier de tennis réduit est barbare cette année, après quatre mois d'arrêt, je comprends et je remercie pour les efforts qu'ils (ndlr : l'ATP) déploient pour y arriver. Nous venons de voir l'annonce de l'absence de Madrid cette année. Tout mon respect à l'USTA, aux organisateurs de l'US Open et l'ATP pour avoir essayé d'organiser l'événement pour les joueurs, et les fans du monde entier grâce à la télévision. C'est une décision que je n'ai jamais voulu prendre mais j'ai décidé de suivre mon cœur cette fois, et pour le moment, je préfère ne pas voyager. » Toujours incertain, en raison donc d'une situation sanitaire plus que complexe, l'US Open doit ainsi enregistrer le forfait de son tenant du titre. Un coup qui pourrait être véritablement compliqué à encaisser pour cette édition 2020.